Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye giren otomobil, kazanın ardından çıkan yangında alevlere teslim oldu. Kazada baba ağır yaralanırken, oğlu yanan araçta hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Çevreyolu üzerinde Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Ergin yönetimindeki 44 BS 153 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Kaza sonrası kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Ali Ergin, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ergin’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobilde bulunan ve sürücünün oğlu olduğu öğrenilen Abdulkadir Ergin ise alevlerin sardığı araçta yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç ve çevredeki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.