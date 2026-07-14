Yüklenici firmanın finansman sürecini önümüzdeki 5-6 ay içerisinde tamamlayacağını belirten Er, ilk kazmanın vurulacağı yer için de bakanlığa ilettikleri kritik talebi açıkladı. İşte tarihi projeye dair merak edilen tüm detaylar...



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı ikinci oturumuna Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in ulaşım projelerine dair yaptığı kritik açıklamalar damga vurdu. Şehir içi toplu taşımanın çehresini tamamen değiştirecek, kent trafiğine derin bir nefes aldıracak olan banliyö treni projesinde en somut ve tarihi adım atıldı.

Başkan Sami Er, Narlı-Malatya Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamına banliyö hattının da resmen dahil edildiğini ve projenin ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"Banliyö Hattını Hızlı Tren Projesinin İçine Koyduk"

Meclis kürsüsünden hem lojistik hem de yolcu taşımacılığı açısından Malatya’nın geleceğini inşa edecek bu dev yatırımın detaylarını paylaşan Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi bizim bir banliyö treni projemiz vardı. Narlı-Malatya Yüksek Hızlı Tren Projesi onaylandı ve ihalesi yapıldı. Malatya'ya yüksek hızlı tren gelecek. Bu yatırım, hem lojistik anlamda hem de insan taşımacılığı açısından Malatya için çok büyük bir kazanım olacak. Biz de bu projenin içerisine banliyö hattımızı dahil ettik. Dolayısıyla banliyö hattımızın ihalesi de yapılmış oldu."

Bakanlığa Net Talep "Çalışmalar Malatya'dan Başlasın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çok sıkı bir diplomasi yürüttüklerini belirten Başkan Sami Er, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü ve yüklenici firma ile bizzat görüştüklerini söyledi.

Malatya halkının bu konforlu ulaşıma bir an önce kavuşması için masaya güçlü bir taleple oturduklarını ifade eden Er, çalışmaların ilk etapta Malatya ayağından başlatılması yönünde girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

5-6 Ay İçinde Tamamlanıyor! İşte Süreç ve Yol Haritası

Meclis üyelerinin ve kamuoyunun en çok merak ettiği "Zamanlama" sorusuna da açıklık getiren Başkan Er, yüklenici firmanın şu anda yürüttüğü finansman çalışmalarına dair net bir takvim verdi:

Finansman Süreci (5-6 Ay): "Geçtiğimiz günlerde yüklenici firmayla görüştük. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüzle de bir görüşme gerçekleştirdik. Projenin ihalesi yapıldı. Firma şu anda finansman sürecini yürütüyor. Sanıyorum önümüzdeki 5-6 ay içerisinde bu süreci tamamlayacaklar."

İlk Çalışmalar ve Kazma: Finansman sürecinin önümüzdeki 5-6 ay içinde tamamlanmasının hemen ardından sahada ilk fiziksel çalışmalar başlayacak.

Finansman sürecinin önümüzdeki 5-6 ay içinde tamamlanmasının hemen ardından sahada ilk fiziksel çalışmalar başlayacak. Malatya Önceliği: Çalışmaların Malatya’dan başlaması halinde, banliyö hattının çok daha kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Başkan Er, meclis konuşmasını "Biz de çalışmaların Malatya'dan başlatılmasını talep ettik. İnşallah işe Malatya'dan başlanır ve banliyö trenimiz de en kısa sürede hizmete girer. Malatya'mıza hayırlı olsun" sözleriyle tamamlayarak şehre büyük müjdeyi verdi.