Malatya siyasetinde gündemi sarsacak bir hesaplaşma başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı binasında basın mensuplarının karşısına geçen yeni İl Başkanı Hakan Satılmış, eski il yönetimine yönelik mali ve idari konularda çok sert iddialar ortaya attı. Görevi devraldıktan sonra parti içi hesap defterlerini masaya yatırdıklarını belirten Satılmış, ulaştıkları bulgular karşısında sessiz kalmadı.

"HESAP DEFTERLERİNİ İNCELEYİNCE ANLADIK"

Eski yönetimin görevden alınmasının ardından basında ve sosyal medyada yaptığı açıklamaların arkasındaki asıl nedeni hesapları inceleyince gördüklerini ima eden CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, parti hesaplarında dikkat çekici verilere ulaştıklarını söyledi.

Geçmiş döneme ait mali işlemlerin mercek altında olduğunu vurgulayan Satılmış, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarımızın neden bu şekilde sosyal medyada ve basın önünde açıklamalar yaptığını hesap defterlerini incelediğimizde daha iyi anlıyoruz. Aynı firmalara kesilmiş milyonlarca liralık faturalar tespit ettik."

TEK BİR FİRMAYA 18 MİLYON LİRALIK FATURA!

Mali incelemelerin derinleşerek devam ettiğini belirten Satılmış, tespit edilen rakamların boyutunu da gözler önüne serdi. Özellikle bir firmaya kesilen faturaların toplamının 18 milyon liraya ulaştığını öne süren Satılmış, "Bunlarla ilgili incelemelerimiz sürüyor. Tespitlerimizi tamamladığımız zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını ilan etti.

"PARTİNİN ÇAY MAKİNESİNİ VE BİLGİSAYARLARINI BİLE GÖTÜRMÜŞLER"

Hakan Satılmış'ın iddiaları sadece milyonluk faturalarla sınırlı kalmadı; idari ve demirbaş eşyalar konusunda da çarpıcı suçlamalar peş peşe geldi. Görevden alınan eski yöneticilerin partiye ait araçları sakladığını, bilgisayarları, çay makinesini ve çeşitli demirbaşları götürdüğünü ileri süren Satılmış, partinin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına bugüne kadar sustuklarını belirtti.

Son günlerde eski yönetimin sosyal medyada yer alan "Partiye özel eşyalarımızı almaya giremiyoruz" yönündeki sitemlerine de sert tepki gösteren Satılmış, durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Partinin bilgisayarını götüren kişiler, kendi özel eşyalarını içeride unutmuş olamazlar. Vatandaşların bağışlarıyla alınan parti malzemeleri de götürüldü. Biz bunları önemsemiyoruz, önümüze bakıyoruz. Bizim muhatabımız görevden alınan arkadaşlar değil, doğrudan vatandaştır. Muhatabımız iktidar mücadelesidir."

"RANTIN PEŞİNE DÜŞENLERİ PARTİDEN ARINDIRACAĞIZ"

CHP geleneğinden gelen bir aileye sahip olduğunu ve partinin öz evladı olduğunu vurgulayan Satılmış, yaşanan bu sürecin bir iç kavga olarak yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Siyasetteki duruşlarını "Biz yumuşak başlı insanlarız ama uysal koyun değiliz" diyerek tanımlayan İl Başkanı, hedeflerinin örgütleri yeniden ayağa kaldırmak olduğunu ifade etti. Satılmış, "Bu örgütler ayağa kalktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçecektir. Biz rantın peşine düşenleri partiden arındıracağız" dedi.

SOYADI ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan "soyadı" eleştirilerine de değinen Hakan Satılmış, soyadının atalarından kalan en değerli miras olduğunu belirterek, "Benim soyadımı taşıyanlar arasında bir tane hırsız, emek hırsızı ya da rüşvet yiyen bulamazsiniz" diyerek meydan okudu.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Satılmış, kapılarının herkese açık olduğunu, parti emekçileriyle birlikte örgütü toparlayıp iktidara yürüyeceklerini ifade etti.