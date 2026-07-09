Her yıl 11 Temmuz'da kutlanan "Dünya Nüfus Günü" vesilesiyle, küresel ve ulusal nüfusa dair en güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez 1987 yılında dünya nüfusunun 5 milyara ulaşmasıyla kabul edilen bu özel gün, bugün artık 8 milyarın çok üzerinde bir dünyayı önümüze koyuyor. Yapılan son tahminlere göre, dünya genelindeki insan sayısı tam 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİ ARASINDA 18. SIRADAYIZ!

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye, 86 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yerini koruyor. Tam 194 ülke arasında yapılan sıralamada 18. sırada yer alan ülkemiz, tek başına dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturuyor. Dünyanın nüfus yükünü ise yine Asya çekiyor; en kalabalık ülke 1 milyar 463 milyon kişiyle Hindistan olurken, onu 1 milyar 416 milyon ile Çin ve 347 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Öyle ki, bu üç ülkenin toplam nüfusu, koskoca dünyanın neredeyse yüzde 40'ına denk geliyor.

AVRUPA’YA GÖRE GENCİZ AMA DÜNYA BİZİ GEÇTİ!

Haberin en can alıcı yeri ise çocuk ve genç nüfusumuz oldu. Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 25'i, yani her 4 kişiden biri çocuk. Bu oranla Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamına adeta taş çıkartıyoruz; Avrupa’nın en genci biziz! Avrupa’da en çok çocuk yüzde 22 ile İrlanda’da, en az çocuk ise yüzde 14 ile İtalya’da var. Gel gelelim, Avrupa’ya göre çok çocuklu görünsek de dünya genelinin gerisinde kaldık. Çünkü dünya ortalamasında çocuk oranı yüzde 29’u buluyor. Dünyanın en çocuklu ülkesi yüzde 56 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olurken, dünyanın en az çocuklu ülkesi ise yüzde 12 ile Güney Kore olarak kayıtlara geçti.

Aynı durum 15-24 yaş arası gençlerimiz için de geçerli. Türkiye, yüzde 14,8’lik genç nüfusuyla yine tüm Avrupa ülkelerinden çok daha dinamik ve hareketli. Ancak dünya genelindeki yüzde 15,6’lık gençlik ortalamasının biraz altında kalıyoruz. Dünyanın en genç ülkesi yüzde 23 ile Güney Sudan olurken, genç nüfusu en az olan yer ise yüzde 8 ile zenginlerin ülkesi Monako oldu.

ÇOCUK SAYISI AZALIYOR NÜFUSTA ALARM ÇANLARI ÇALIYOR!

Vatandaşın evinde, kahvesinde en çok konuşacağı konulardan biri de çocuk yapma oranlarımız oldu. Veriler açıkça gösteriyor ki artık eskisi gibi çocuk yapmıyoruz. Dünya genelinde bir kadının ömrü boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı 2'yi geçerken, Türkiye'de bu oran maalesef 1,42'ye kadar geriledi. Yani dünya ortalamasının çok ama çok altında kaldık. Şöyle bir dünyaya baktığımızda; çocuk sesinin en çok yükseldiği yer, kadın başına ortalama 6 çocukla Çad olurken, dünyanın en az çocuk yapan ülkesi ise kadın başına 1 çocuğun bile altına düşen Güney Kore oldu. Burnumuzun dibindeki Avrupa Birliği'nde ise en çok çocuk yapan ülke, ortalama 1,74 çocukla komşumuz Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADAN DAHA UZUN YAŞIYORUZ AMA YAŞLANIYORUZ DA!

Gelelim en çok merak edilen konuya: Ömrümüz ne kadar uzadı, ne kadar yaşıyoruz? Son verilere göre Türkiye artık yavaş yavaş yaşlanan bir ülke yolunda ilerliyor. Memlekette 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın oranı yüzde 11’i geçti. Bu oranla yüzde 10,4 olan dünya ortalamasını geride bıraktık, yani dünyaya göre biraz daha yaşlıyız. Fakat hemen enseyi karartmayalım; nüfusunun yüzde 25'i yaşlı olan İtalya gibi Avrupa ülkelerine kıyasla hala çakı gibi, çok daha genciz! Dünyanın en yaşlı yeri yüzde 36 ile zenginlerin adresi Monako olurken, en az yaşlı nüfus ise yüzde 1,7 ile Katar'da çıktı.

Peki, Türkiye'de ortalama kaç yıl yaşıyoruz? Dünyada genelinde ortalama ömür 73 yıl olarak hesaplanırken, ülkemizde durum çok daha sevindirici. Türkiye’de erkekler ortalama 75 buçuk yıl, kadınlar ise tam 80 buçuk yıl yaşıyor. Yani her iki cinsiyette de dünya ortalamasından çok daha uzun süre hayatta kalıyoruz. Dünyanın en uzun yaşayan insanları ise yine Monako'da çıktı; orada erkekler 84, kadınlar ise neredeyse 89 yaşına kadar görüyor. Bizim verilerde dikkat çeken bir diğer tatlı detay ise kadınlarımızın erkeklere göre ortalama 5 yıl daha fazla yaşaması oldu. Bir sonraki büyük nüfus sayımı raporu ise Temmuz 2027’de önümüze gelecek.