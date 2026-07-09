Malatya’da tarımsal üretimin gizli kahramanları olan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, eğitimden uzak kalmıyor. Akçadağ ilçesinde hayata geçirilen Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Barınma Merkezi, bu kez çocukların geleceğine ışık tutan anlamlı bir eğitim programına ev sahipliği yapıyor.

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması adına Akçadağ'daki merkezde Yaygın Eğitim Destek Programı başlatıldı. Program kapsamında oluşturulan özel sınıflarda, çocukların ders açıklarını kapatmaları, sosyal hayata uyum sağlamaları ve eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen dersler sayesinde, tarım işçisi çocukları geleceğe daha güçlü hazırlanıyor.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ İLE YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞİYOR

Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin sadece barınma değil, eğitim ve sosyal imkanlarının da artırılması hedefleniyor. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi sağlanırken, işçilerin ve özellikle çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin artarak devam edeceği vurgulandı. Çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması adına benzer projelerin destekleneceği belirtildi.