Malatya'da tarım arazisinde rutin çalışmasını gerçekleştiren bir üretici, traktöründen gelen sıra dışı sesler üzerine aracını durdurdu. Mekanik bir arıza olduğunu düşünerek aşağı inen çiftçi, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Aracın hemen altında, metrelerce uzunluktaki iki dev canlının o anları saniye saniye kayda alındı.

TRAKTÖR ARIZASI SANDI, ALTINDAN DEV YILANLAR ÇIKTI!

Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesinde traktörüyle çalışma yapan bir çiftçi, aracın alt kısmından gelen garip sesler üzerine ters giden bir şeyler olduğunu fark etti. Motoru durdurup traktörden inen çiftçi, eğilip aracın altına baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki dev yılanın birbirine sarılarak kıvrak hareketlerle dans ettiğini gören çiftçi, ilk şoku atlattıktan hemen sonra cebinden telefonunu çıkardı.

ÇİFTLEŞME DANSI KAMERALARA YANSIDI

Objektiflerde dev yılanların dakikalarca birbirine dolanarak "çiftleşme dansı" yaptığı anlar anbean kaydedildi. Çiftçinin şaşkınlık ve merakla izlediği bu doğa olayı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaklaşık birkaç dakika süren ve çevre sakinlerinde de merak uyandıran bu nefes kesen hareketliliğin ardından, iki yılan birbirinden ayrılarak çevredeki arazide izlerini kaybettirdi.