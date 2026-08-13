MHP Battalgazi 15. Olağan Kongresi için geri sayım başladı. Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Ataş, sürecin Malatya'ya, davalarına ve camialarına hayırlı olmasını dileyerek kongrenin "birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur içerisinde" geçmesini temenni etti.

Davetli Profili İlçe Düzeyinde Tutuldu

İlçe kongresindeki davetli listesine dair bilgi veren Ataş, protokolü bilinçli olarak kısıtlı tuttuklarını belirterek, "Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi Jandarma Komutanı, Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlar nezdinde davetiyelerimizi sunduk" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının ve tüm bürokrasinin geniş katılımının il kongresine saklandığını vurgulayan Ataş, "İl kongremiz ayın 6'sında olacak. İl kongremize Malatya'daki bütün STK'larımızı, bütün bürokrasiyi davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Malatya'da En Az 3 Milletvekili”

Partinin Malatya'daki iddialı hedeflerine değinen ve MHP'nin kentteki potansiyeline dikkat çeken Ataş, "Malatya'da bir üç tane milletvekili potansiyeli olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni tekrar aynı konumuna getirip Malatya'da en azından üç tane milletvekili çıkartabilecek bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelle herkese dokunarak, bütün arkadaşlarımızı birlik beraberlik içerisinde toparlayarak tekrar aynı kanla, aynı heyecanla toparlayacağımız inancındayız" şeklinde konuştu.

"Yeni Bir Ruh ve Heyecanla Devam Edeceğiz"

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Mehmet Ataş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bütün arkadaşlarımızı bir çatı altında toplayıp, herkesin elini sıkıp, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün dava arkadaşlarımıza, gelmiş geçmiş il, ilçe başkanlarımıza şükranlarımızı iletip yolumuza yeni bir kanla, yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla devam edeceğimizi deklare ediyoruz."