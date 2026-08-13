Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve programa katılmak üzere dün Malatya’ya geldi. Bakan Göktaş’ın Malatya Nikah Sarayı Salonu’nda düzenlenen "Terörsüz Türkiye" konulu toplantısına katılmak üzere salona gelen Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı heyeti ile güvenlik görevlileri arasında salona giriş gerginliği yaşandı.

"Davetli Olmadığımız Söylenerek Dışarı Çıkarıldık"

Salon kapısında engellendiklerini ve bina dışına çıkarıldıklarını belirten Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı, yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada salona alınmama gerekçesine ve içerideki katılımcılara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Terörsüz Türkiye konulu, Malatya Nikah Sarayı salonundaki toplantıya arkadaşlarımızla birlikte katılım sağlamak için salona geldik. Salon kapısına geldiğimizde, kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından salona alınmadık. Gerekçe olarak da davetli olmadığımız söylendi. Oysa salonda AK Parti İl Başkanlığına ait yöneticiler ve daha çok sayıda kişiler vardı."

"Şehit Yakını Genç Kardeşimiz Ağlayarak Çıkarıldı"

Bina dışına çıkarıldıkları sırada duygusal ve gergin anların yaşandığını vurgulayan parti yönetimi, dinleyici olarak katılma ısrarlarına rağmen engellendiklerini belirterek açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Zafer Partisi İl Başkanı olarak, Sayın Bakanın şehit ailelerine bu süreçte neleri anlattıklarını, nasıl cevaplar alacağını bilmek ve dinleyici olarak katılma ısrarımıza rağmen salona sokulmayarak bina dışına çıkarıldık. Bu esnada salondan ağlayarak çıkartılan ve güvenlik görevlilerince teselli edilmeye çalışılan şehit yakını genç bir kardeşimizi gördük. Bu akan gözyaşları, şehit ailelerinin ve gazilerin kapalı kapılar ardında ikna edilemeyeceğinin bariz örneğiydi."

"Bu Yolun Yanlış Olduğunu Vurguluyoruz"

Sürece ve hazırlanan yasal düzenlemelere ilişkin sert sorular yönelten Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı, kamuoyuna şu soruları sıraladı:

Korkunuz nedir?

Bu yasa 2. bir Sevr dayatması mıdır?

PKK'nın silah bırakmayacağı için midir?

Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti devletini bir federasyon yapısına doğru sürükleyeceğinden endişe duyduğunuz için midir?

Devlet aklı mıdır, iktidar aklı mıdır?

Açıklamanın devamında, "Bu yaptığınız işler ülkenin bölünmesine giden sürecin bir başlangıcıdır. Malatya’da Zafer Partililer olarak gidilen bu yolun yanlış olduğunu vurgulayarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. Bu mücadelemiz Türk milleti ile birlikte halkımızı aydınlatma yolunda devam edecektir" denildi.

Malatya Halkına Çağrı ve Şiirli Tepki

Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı, açıklamanın sonunda tüm Malatya halkını Malatya AVM önünde düzenleyecekleri "2. Sevr'e Hayır" ve üye kayıt kampanyasına davet etti.

Aziz şehitlerin şükran ve minnetle anıldığı yazılı açıklama, şu dizelerle noktalandı:

"İdamı beklerken / Kuruldu masa, / Çerçevesi ile / Asıldı yasa. / Eşkıya bayrama, / Şehitler yasa... / Size bu günahı / Bırakıyoruz…"