TBMM’de milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili yeni bir süreç başladı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da aralarında bulunduğu Özgür Özel ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Başkanlığı’na sunulan dosyalar, “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri” başlığıyla Meclis’in Gelen Kağıtlar listesinde yayımlandı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın dokunulmazlığıyla ilgili dosyanın TBMM Başkanlığı’na sunulması, Malatya siyasetinde de yakından takip edilen gelişmeler arasına girdi.

Ağbaba’nın dosyasıyla birlikte YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’e ait dosyalar da aynı süreç kapsamında Meclis’e sunuldu.

Dosyaların Meclis Genel Kurulu’na gelmeden önce Karma Komisyon’da değerlendirilmesi gerekiyor.