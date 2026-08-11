CHP Malatya cephesinde deprem etkisi yaratan görevden almalar ve parti içi usulsüzlük iddialarına dair ilk yetkili açıklama geldi. Duruş Medya’ya iade-i ziyarette bulunan CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış; Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçe başkanlarının tüzük ihlali nedeniyle görevden alındığını duyururken, partideki 3 yıllık mali incelemede tespit edilen usulsüzlüklerin savcılığa taşınacağını açıkladı. Parti içi tartışmalara ve üye istifalarına rest çeken Satılmış, "Ulu çınara ve kurumsal kimliğe zarar veren kim varsa kapının önüne koyarız" diyerek tavizsiz bir disiplin sürecinin başladığını ilan etti.

"Baskılara Mahal Vermeden Devam Eden Arkadaşlarımıza Teşekkür Ediyorum"

Ziyaret sırasında Duruş Medya’nın Malatya’daki yayıncılık duruşunu değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, basının üzerindeki siyasi baskılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Duruş Medya iadeyi ziyaretimizi gerçekleştirdik. Duruş Medya Malatya'da gerçekten de tarafsız gazeteciliğiyle kendinden bahsettiren bir kuruluş. Buradan ayrıca Duruş Medya çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mehmet Bey ve ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malatya'da tarafsız gazetecilik çok önemli. Gazeteciler üzerinde sürekli baskı kurmak isteyen birtakım siyasi unsurlar meydana çıkabiliyor. Bu konuda baskılara mahal vermeden devam eden ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya genelindeki sorunlarımızı dile getirmeleri bizim için önemlidir. Basının basın emekçilerinin ne kadar zorda kaldığını biliyoruz. Bunlarla da alakalı Cumhuriyet Halk Partisi olarak basın emekçilerine her türlü desteğimizi sunacağımızı da belirtmek isterim."

Duruş Medya’dan Teşekkür ve Demokrasi Vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duruş Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aydın ise siyasi partilerin demokrasideki yerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle Sayın Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii biz gazeteciler olarak bütün partilere aynı mesafedeyiz. Ama demokrasinin olmazsa olmazı siyasi partilerde partiler ne kadar güçlü olursa demokrasi o kadar güçlü olur. Başkanımız da yeni atandı. Biz geçenlerde de ziyaretine gittik. Başkanımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Tekrardan ziyaretleri için teşekkür ediyorum." Eskiler çok iyi biliyor, gençler yeni öğreniyor: Adı Malatya yollarında yaşayan Güldal Akşit kimdir? İçeriği Görüntüle

Partideki Ayrılık Tartışmaları "Bizim Amacımız Muhalefete Muhalefet Etmek Değil"

CHP'deki uzlaşma süreçleri ve yeni kurulan parti hamlelerine ilişkin gelen soruları yanıtlayan Hakan Satılmış, muhalefet anlayışlarını ve partinin temel hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Şimdi Genel Başkanımızın çağrısı var. Sayın bir önceki yeni kurulan partinin Genel Başkanına partiyi bölmek isteyenler karşı taraf oldu. Bizler değiliz. Bu konuyla alakalı demokrasilerde muhalefete muhalefet edilmez. Yani bir parti içerisinde şu an bir ayrılık görünüyor. Yani o yüzden dolayı biz önümüze bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edecek. Bizim amacımız muhalefete muhalefet etmek değil. İktidar iktidarın sorunlarını yanlış yanlışlarını dile getirmek. Sessiz halkın sesi olmak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı ve hedefi budur."

Parti Kaynaklarında Usulsüzlük İncelemesi "Savcılıklara Açıklama Yapacağız"

Parti kaynaklarına yönelik yürütülen incelemelerde son aşamaya gelindiğini belirten Satılmış, usulsüzlük tespitlerine dair hukuki sürecin başlayacağını şu ifadelerle duyurdu:

"İncelemeler bitmek üzere. Gerçekten hani 3 yıllık bir süreç olduğu için biraz uzun sürdü bu konu. Bunlar hakkında çalışmalar devam ediyor. E tabii bir takım usulsüzlükler de tabii ki var. Bunları da önümüzdeki günlerde net bir açıklamasını tekrar savcılıklarda yapacağız yani."

3 İlçe Başkanı Neden Görevden Alındı?

Malatya özelindeki görevden almalar ve yeni atama süreçlerine açıklık getiren İl Başkanı Satılmış, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçelerindeki kararların gerekçesini doğrudan açıkladı:

"Yani şu anda biliyorsunuz zaten ilçe başkanlarını biz sadece 3 kişiyi 3 ilçe başkanını görevden almak durumunda kaldık. O da partimize saldırdıkları içindi. Parti tüzüğümüze aykırı hareket etmişlerdi. Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçe başkanını görevden aldık. Diğer ilçe başkanlıkları kendi istifaları doğrultusunda hareket ettiler. Biz onların yerine zaten istifa eder etmez yarım saat içerisinde bütün ilçe başkanlıklarımızın atamasını yapmıştık. Bir ilçe başkanımız şu anda duruyor. Boşta duruyor. Orayı da bu hafta yarın yani bugün yanlış hatırlamıyorsam toplantımız bugün. Bugün atamasını gerçekleştireceğiz."

"Ulu Çınara Zarar Veren Kim Varsa Kapının Önüne Koymak Lazım"

Partinin kurumsal kimliğine vurgu yaparak kişilerin gelip geçici olduğunu belirten Hakan Satılmış, disiplin konusundaki tavizsiz tutumunu şu sözlerle özetledi:

"Şunu ben vatandaşlara söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman söylüyoruz. 103 yıllık bir parti. Bir çınar, ulu ağaç. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kişilere çok aldırış etmemek gerekiyor. Şundan dolayı aldırış etmemek gerekiyor. Bir yanlış varsa tabii ki gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar veren kim varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına koymak lazım. İsimler gelip geçicidir. Bu en alttan üyeden başlar en üst Genel Başkanımıza kadar böyledir. İsimlere çok takılmamak lazım. Ulu çınara sahip çıkmak lazım. Kurumsal kimliğine zarar vermemek lazım. Kim zarar veriyorsa da kapının önüne koymak lazım."

Üye Kayıpları ve Oy Potansiyeli Açıklaması: "Gidiş yüzde 8'in altında"

Yeni partinin kurulmasıyla yaşanabilecek üye geçişleri ve oy kayıpları iddialarına yanıt veren Satılmış, Malatya'daki kemik üye yapısının korunduğunu ifade etti:

"Bunu aslında süreç bize gösterecek ama Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmezler. Şöyle söyleyeyim size. Bunlarla alakalı önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir üye rozet takma gerçekleştireceğiz. Yani şu an giden üye sayısını net rakamlar tabii ki aylık güncelleniyor. Net rakamları biz önümüzdeki günlerde genel merkezimiz zaten paylaşacaktır bu konuyu. Ama çok öyle büyük bir üye gidişi yoktur. Yüzde 10'un altında hatta yüzde 8'in altında diyebilirim size Malatya'da giden üye sayısı. Bunları zaten daha önce üye yaptığı geniş katılımlı bir üye yapmışlardı burada hatırlarsanız. AVM'nin önünde üye yapıyorlardı veya Malatya'nın çeşitli yerlerinde. Onların kim oldukları da zaten belli değildi. Bilmiyorduk yani kendilerini. Onlar gittiler. Onun dışında kemik üyelerimizin tamamı duruyor."

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya programı olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Satılmış, "Yani şu an için belirlenmiş bir program yok ama önümüzdeki günler içerisinde mutlaka gelecektir diye düşünüyoruz. Şu an net bir program yok" dedi.