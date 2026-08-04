Kayseri ve Malatya yönünde seyahat eden sürücüler ile bölge halkı için büyük önem taşıyan Tomarza Kavşağı Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karayolları ekiplerinin sahada yürüttüğü hummalı faaliyetler neticesinde projede beklenen takvim açıklandı.

İlk Etap Yaklaşık 15 Gün İçinde Tamamlanıyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Tomarza-Malatya bağlantı yolunun Kayseri-Malatya istikametindeki bölümünde sona gelindi. Karayolları ekiplerinin yoğun bir tempoyla çalıştığı bu güzergahtaki bölümün yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Tüm İmalatlar Bir Ay İçerisinde Bitiyor

Projenin genelindeki tüm imalatların ise önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlanarak kavşağın tamamen hizmete açılması hedefleniyor. Çalışmaların belirlenen planlama doğrultusunda sorunsuz ilerlediğini aktaran yetkililer, herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde Tomarza Kavşağı’nın gelecek ay içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Giriş ve Çıkışlar Daha Güvenli Hale Gelecek

Yapımı süren proje tamamlandığında, Tomarza ilçe merkezine giriş ve çıkışlardaki trafik akışı çok daha konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşacak. Yeni kavşak düzenlemesi, özellikle Kayseri ve Malatya güzergahını sık kullanan sürücüler için ulaşımda önemli bir rahatlama ve kolaylık sağlayacak.