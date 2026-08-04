Malatya’da vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla vakit geçirmek için tercih ettiği 100. Yıl Kent Parkı’nda görülen bir yılan tedirginliğe neden oldu. Parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yılanın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği parkta görülen yılanın hangi türe ait olduğu ve zehirli olup olmadığı ise bilinmiyor.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yılanların yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine ve yeşil alanlara daha sık girebildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle parklar, bahçeler ve mesire alanlarında vatandaşların dikkatli olmaları, yılan görülmesi halinde müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermeleri öneriliyor.

Son dönemde Malatya’nın farklı noktalarında da yılan görülme vakalarının arttığı gözlenirken, uzmanlar doğayla iç içe bulunan alanlarda özellikle çocukların gözetim altında tutulmasının önemine vurgu yapıyor.