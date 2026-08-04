Battalgazi Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını Meclis Başkan Vekili İdris Boztaş başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda, bir önceki birleşime ait karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya, ilçedeki içkili alanlarla ilgili alınan karar ve yapılan açıklamalar damga vurdu.



İçkili Alanların İptaline Oy Birliğiyle Karar Verildi

Gündemin en dikkat çeken konularından biri olan 3. maddede, yeni içkili alan bölgesinin tespiti ve mevcut içkili alanın geçerliliğinin ortadan kaldırılmasına dair İmar Komisyonu raporu meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporda; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3572 sayılı Kanun ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri yasal dayanak olarak gösterildi. Yapılan oylamada, raporda yer alan maddelerin kabulü ile Battalgazi Belediyesi sorumluluk alanında bulunan içkili yerlerin tümüyle iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



Şehir Dışında Yeni Yer Belirlenecek

Alınan kararın ardından süreçle ilgili meclisi bilgilendiren Meclis Başkan Vekili İdris Boztaş, konunun yalnızca Battalgazi ilçesini ilgilendiren bir durum olmadığını ifade etti. Cezmi Kartay bölgesindeki esnafın ve vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin değerlendirmeler üzerine konuşan Boztaş; Battalgazi, Yeşilyurt ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda ortak hareket edeceğini söyledi.

İçkili alanlar konusunun çözümü için üç belediye arasında bir konsensüs sağlandığını belirten Boztaş, şehir dışında hem esnaf hem de kent düzeni açısından uygun bir lokasyon tespit edildiğinde konunun netleşeceğini vurguladı. Boztaş, ortak karara varılmasının ardından konunun yeniden meclis gündemine taşınacağını, bu süre zarfında ise söz konusu maddenin gündemden kaldırıldığını aktardı. Toplantı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla tamamlandı.