Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Malatya’nın da aralarında bulunduğu deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgesinde yürütülen konut ve şehirleşme çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Kurum, devletin depremzedeleri yalnız bırakmadığını ifade etti. Kurum, “Son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar bu ekip buradan ayrılmayacak. Biz elimizi eteğimizi asla bu bölgeden çekmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya’yı Örnek Gösterdi

Konuşmasında Malatya’ya da değinen Bakan Kurum, afetlerin ardından verilen sözlerin yerine getirildiğini belirterek, “Depremlerde Elazığ’da, Malatya’da, İzmir depreminde nasıl söz verip yerine getirdiysek aynı anlayışla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

570 Bin Konut Vurgusu

Yerinde Dönüşüm projeleriyle birlikte deprem bölgesinde toplam 570 bin konutun inşa edildiğini belirten Kurum, geçen yıl sonu itibarıyla 455 bin konutun tamamlandığını, kalan projelerin ise bu yıl sosyal donatıları ve altyapısıyla birlikte teslim edildiğini söyledi.

“500 Bin Konutu Kim Yaptı?”

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara yönelik eleştirilere de değinen Kurum, “Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? Madem devlet yoktu da 200 bin mimar, mühendis ve işçi gece gündüz çalıştı? Bu yapılan 500 bin konutu devlet yapmadıysa kim yaptı?” ifadelerini kullandı.

Yardım Paraları İçin Hukuki Süreç

Deprem döneminde yardım adı altında toplanan bağışlarla ilgili yürütülen soruşturmaya da değinen Kurum, milletin emanetlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, “Milletimizin emanetleriyle ilgili hukuki süreç işleyecek. Varsa bir yanlış, devletimiz gereğini yapacaktır” diye konuştu.

Kurum’un açıklamaları, Malatya’da devam eden deprem konutları, şehir merkezi çarşı projeleri ve Yerinde Dönüşüm çalışmaları sürerken, devletin bölgedeki yatırımlarının devam edeceği yönünde verilen önemli mesajlar arasında değerlendirildi.