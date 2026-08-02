Malatya’nın Darende ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir arazide başlayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yeniköy Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

İtfaiyeden Hızlı Müdahale: Felaketin Eşiğinden Dönüldü

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle evlere doğru ilerleme riski taşıyan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye erleri, alevlerin binalara sirayet etmesini engelledi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede olası bir tekrar parlamaya karşı soğutma çalışmaları yürütülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.