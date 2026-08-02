Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarını noktalayan Trabzonspor, kampın kapanış maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, sahadan Ernest Muçi'nin kaydettiği tek golle 1-0 galip ayrılarak moral depoladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soruları yanıtlayan teknik direktör Fatih Tekke, günlerdir spor medyasını meşgul eden Mohamed Salah transferine dair söylentileri kesin bir dille yanıtladı. Takımın saha içi organizasyonundan ziyade transfer dedikodularının ön plana çıkmasını istemeyen Tekke, asılsız beklentiler oluşturmaktan kaçındıklarını vurguladı.

Dünyaca ünlü Mısırlı yıldızın adının bordo-mavili kulüple anılmasını olumlu ancak gerçek dışı bir gündem olarak niteleyen çalıştırıcı, düşüncelerini şu doğrudan alıntıyla kamuoyuna duyurdu:

"Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti."

ZORLU PERİYOT ÖNCESİ TAKIMIN FİZİKSEL DURUMU

Udinese karşısında alınan galibiyetin yanı sıra oyuncuların taktiksel uyumunu da test eden teknik heyet, yeni sezon öncesi fiziksel eksiklikleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Fatih Tekke, antrenmanların yüksek temposuna rağmen futbolcuların enerjik tavırlarından memnun kaldığını anlattı. Önlerindeki sıkışık takvimi işaret eden takımın patronu, 90 dakikayı çıkaracak fiziksel seviyeye henüz tam anlamıyla ulaşmadıklarını belirterek mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Futbolcular genel hatlarıyla çok neşelilerdi. Tabii ki kampta yorulacağız, başka ne zaman yorulacağız? Daha da devam edecek bu. Daha ritmimizi bulmamız, oyuncuların uyumu, fiziksel olarak 90 dakikaları görmemiz gerekiyor. Dinleneceğiz, sonrasında Göztepe ile hazırlık maçımız var, ardından lig başlıyor ve Avrupa var. Dolayısıyla zor bir periyot bizi bekliyor. %100 hazır mıyız? Büyük bir evet diyemem ama iyi olduğumuzu söyleyebilirim."

Kısa bir dinlenme sürecine girecek olan bordo-mavili kafile, Göztepe ile oynayacağı son provanın ardından hem Süper Lig maratonuna hem de Avrupa kupalarındaki zorlu mücadelelerine başlayacak.