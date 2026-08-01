Türkiye’nin Üç Bant ve Artistik Bilardo branşlarında ulusal ve uluslararası derecelere sahip milli sporcusu Erkan Aktı, Malatya'da deprem sonrası sosyal yaşamın yeniden canlanmasına katkı sunmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Hizmete açılan modern ve güvenli bilardo salonlarıyla her yaştan sporseveri bir araya getirmeyi hedefleyen Aktı, kentin spor altyapısına ve gençlere yatırım yapıyor.

Bilardonun yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, odaklanma, sabır, dikkat ve stratejik düşünme becerilerini geliştiren önemli bir disiplin olduğunu vurgulayan Aktı, deprem sonrasında insanların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanlara duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Malatya’nın ayağa kalkma sürecinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek istediklerini belirten milli sporcu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelebileceği bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Tesislerde Üç Bant ve Amerikan Bilardo alanlarında profesyonel düzeyde özel eğitim programlarının da yer aldığını aktaran Erkan Aktı, başlangıç seviyesindeki sporseverlerden performansını artırmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini kaydetti. Ana hedeflerinin Malatya'dan yeni yetenekler çıkararak geleceğin milli sporcularını yetiştirmek olduğunu vurgulayan Aktı, tüm Malatyalıları salonlarına davet etti.