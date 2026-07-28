UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şekillendi. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli kafile, turun ikinci ayağı için yola çıkmaya hazırlanırken takımdan beklenmedik bir sakatlık haberi geldi. Son antrenman sırasında ağrı hisseden genç yetenek Sidiki Cherif, teknik heyetin kararıyla kritik maçın kadrosuna dâhil edilmedi.

Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncunun sağlık durumu ve kadrodan çıkarılma gerekçesiyle ilgili resmi bir duyuru paylaştı. Kulübün iletişim kanallarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KANTÉ ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Kamp kadrosunda yaşanan bu zorunlu değişimin ardından İsmail Kartal ve ekibini sevindiren gelişme N'Golo Kanté cephesinde yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası mesaisi sebebiyle özel izinli olan ve süresini tamamlayan Fransız yıldız, sabah saatlerinde kapsamlı bir sağlık taramasından geçti. Deneyimli orta saha oyuncusu kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takımla beraber yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Temsilcimiz, turun Kadıköy'de oynanan ilk maçında rakibi karşısında oyun üstünlüğünü kurmuş ve sahadan Anderson Talisca'nın serbest vuruştan kaydettiği şık golle 1-0 galip ayrılmıştı. Polonya deplasmanında yarın TSİ 21.00'de başlayacak olan zorlu rövanş mücadelesinde sarı-lacivertliler, elde ettiği bu skor avantajını maç sonuna kadar koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.