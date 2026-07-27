22-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada mindere çıkan Malatya SEM güreşçileri, hem bireysel kategorilerde derece elde etti hem de takım klasmanında zirveye yerleşti.

Minderde Malatya Rüzgarı Esti

Şampiyonada bireysel kategorilerde dereceye giren sporcular ve elde ettikleri sonuçlar şu şekilde sıralandı:

• U14 – 62 kg: Eymen Dönmez – Türkiye şampiyonu

• U11 – 41 kg: Alp Mirza Özdemir – Türkiye şampiyonu

• U14 – 44 kg: Ahmet Enüstekin – Türkiye ikincisi

• U14 – 38 kg: Yusuf Mert – Türkiye ikincisi

• U14 – 57 kg: Hamza Şabahat – Türkiye beşincisi

• U10 – 44 kg: Emir Ömer Tav – Türkiye beşincisi

Tarihindeki İlk Takım Şampiyonluğu

Bireysel alanda kazanılan madalyaların yanı sıra Malatya temsilcisi, topladığı 85 puanla U14 Greko-Romen Takımlar Türkiye Şampiyonluğu unvanını elde etti. Bu sonuçla birlikte Malatya, Greko-Romen Güreş U14 kategorisinde tarihinin ilk takım şampiyonluğunu kazanmış oldu.