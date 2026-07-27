Kentin farklı noktalarında yükselen kalıcı deprem konutlarında yaşamın başlamasıyla birlikte, vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de şehir içi ulaşım imkanları oldu. MOTAŞ’ın kentin yeni yerleşim alanlarına bağladığı otobüs hatlarını kullanarak şehir merkezinden veya aktarma noktalarından konutlara nasıl ulaşılabileceğini adım adım derledik.

İkizce TOKİ Konutlarına Nasıl Gidilir?

İkizce bölgesindeki konut alanlarına şehir merkezinden gitmek isteyen vatandaşlar için iki ana güzergah hizmet veriyor:

Maliye Kalkışlı Ulaşım 2C-1 Hattı: Şehir merkezindeki Maliye durağından hareket eden otobüsler; Çevre Yolu, MAŞTİ, Beylerderesi ve MASKİ güzergahını takip ederek doğrudan İkizce TOKİ 2. Bölge 1. ve 2. Etap konutlarına ulaşıyor.

Niyazi Mısri Kalkışlı Ulaşım 2İ Hattı: Niyazi Mısri durağından kalkan otobüsler MAŞTİ ve MASKİ güzergahı üzerinden İkizce 1. Bölge alanına erişim sağlıyor. Malatya’da bir deprem daha: Öğlen Akçadağ, akşam Battalgazi! İçeriği Görüntüle

Adliye Bağlantısı 25A Hattı: güzergahı İkizce’ye kadar uzatılan 25A hattını tercih edebiliyor.

Orduzu Bahçebaşı ve Gelinciktepe Konutlarına Ulaşım

Battalgazi bölgesindeki yeni yerleşim alanlarına seyahat edecek vatandaşlar şu hatları kullanabiliyor:

Orduzu Bahçebaşı TOKİ: Şehir merkezinden kalkan 16B hat kodlu otobüsler, Orduzu güzergahını izleyerek doğrudan Bahçebaşı’ndaki teslim edilen konutların içine kadar giriyor.

Gelinciktepe TOKİ: merkezden kalkan 401A numaralı otobüsleri kullanarak bölgeye ve çevre sağlık hatlarına rahatça ulaşabiliyor.

Çamurlu ve Diğer TOKİ Alanlarına Gidiş

Çamurlu TOKİ: 11A numaralı hat, son durağı Çamurlu TOKİ konutlarının içine uzatılmış şekilde hizmet veriyor.

Kaldırım TOKİ: Bölgeye ulaşım 401K hattı üzerinden sağlanıyor.

MOTAŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre, konut bölgelerindeki yolcu yoğunluğuna bağlı olarak sabah iş/okul gidiş ve akşam dönüş saatlerinde ek seferler düzenleniyor. Sefer saatleri ve anlık otobüs konumları MOTAŞ Mobil uygulaması veya motas.com.tr adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.