Malatya-Darende kara yolunda korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 ZK 2311 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan TIR’a arkadan çarptı.

Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan B.E. ve oğlu İ.E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğluna ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

Darende'deki Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Kaza nedeniyle Malatya-Darende yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.