Depremin ardından ilk hareketlilik Battalgazi Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak’ta yaşandı. Sarsıntının şiddetiyle sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evin çatı kısmındaki duvar aniden yıkıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tedbir amacıyla sarsıntıdan etkilenen bina hızla tahliye edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Battalgazi Depremi Hasar Durumu

Günün en tedirgin edici ihbarı ise Sarıcıoğlu Mahallesi Hamd Sokak’tan geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için daha önce boşaltılan bir binadan sarsıntı sonrası garip sesler geldiği ihbar edildi.

Olası bir çökme riskine karşı bölgeye intikal eden AFAD ve polis ekipleri, ağır hasarlı binaya bitişik nizamda bulunan diğer evleri tedbir amacıyla tahliye etti. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada acil teknik inceleme yapacağı bildirildi.

Malatya Saha Tarama ve Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokağa çıkan Malatyalıların parklarda ve boş alanlarda bekleyişi sürerken, valilik ve AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların özellikle hasarlı ve riskli yapıların çevresinden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.