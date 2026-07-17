İnönü Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi fakülteler için kadro açıldı? İşte başvuru tarihleri, aranan şartlar ve kadro dağılımının detayları...

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre adayların başvurularını sınırlı bir süre içinde tamamlaması gerekiyor:

İlan başlangıç tarihi: 13 Temmuz 2026

Son başvuru tarihi: 27 Temmuz 2026 (Saat 17.00'ye kadar)

Önemli uyarı: Başvurular sadece çevrim içi (online) olarak kabul edilecektir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kesinlikle geçersiz sayılacak.

İnönü Üniversitesi Akademik Personel Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar, Üniversitenin web sayfasında yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (2026)" kriterlerini sağlamak koşuluyla başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurular, https://akademi.inonu.edu.tr/login adresi üzerinden kullanıcı girişi yapılarak tamamlanacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler Neler?

Sisteme yüklenmesi gereken karekodlu, ıslak imzalı veya e-imzalı belgeler şunlar:

Başvuru formu: Personel Daire Başkanlığı formlar sayfasından indirilip doldurulmuş, ıslak veya elektronik imzalı hali.

Öğrenim belgeleri: e-Devlet’ten alınan karekodlu Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgeleri (Uzmanlık belgeleri noter ya da ilgili kurum onaylı olmalı).

Doçentlik belgesi: e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge (Doçent ve Profesör adayları için).

Yabancı dil belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen karekodlu sonuç belgesi.

Hizmet belgesi: Kamu kurumundan ayrılmış olanlar için en son çalıştığı yerden alınan ıslak/e-imzalı belge.

Fotoğraf: Son 6 ayda çekilmiş 1 adet dijital biyometrik fotoğraf.

Yönerge belgeleri: 2026 yılı yönergesine esas teşkil eden diğer tüm bilimsel çalışmalar ve belgeler.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Detaylar

Adaylar sadece tek bir ana bilim dalına başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuranların tüm müracaatları iptal edilir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesi şart.

İlan edilen kadro unvanının üstünde bir unvana sahip olanların alt unvandaki kadrolara başvuruları geçersiz sayılır.

Yükseköğretim kurumlarına karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adaylar bu ilana başvuramazlar.

Destek ve teknik yardım için [email protected] adresinden veya 0422 377 3512 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirsiniz.

İnönü Üniversitesi Kadro Dağılımı ve Özel Şartlar

Aşağıda, alım yapılacak birimler, kadro unvanları ve adaylarda aranan özel nitelikler listelenmiştir:

Diş Hekimliği Fakültesi (Klinik Bilimler / Ortodonti): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Ortodonti uzmanı olmak.

Eczacılık Fakültesi (Eczacılık Meslek Bilimleri / Klinik Eczacılık): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Uzmanlığını klinik eczacılık alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi): 1 adet Profesör. Şart: Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup örgütsel çekicilik konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri / Öğretim Teknolojileri): 1 adet Doçent. Şart: Doçentliğini açık ve uzaktan öğrenme alanında almış olup uzaktan eğitimde öğretim elemanlarının mesleki gelişimine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi (Moleküler Biyoloji ve Genetik / Genetik): 1 adet Doçent. Şart: Doçentliğini moleküler biyoloji ve genetik alanında almış olup immunosensor ve nanobiyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi (Psikoloji / Sosyal Psikoloji): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Psikoloji lisans mezunu olup psikoloji ana bilim dalında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik Fakültesi (Hemşirelik / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği): 1 adet Doçent. Şart: Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi (Özel Hukuk / Ticaret Hukuku): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Hukuk fakültesi mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak. Sigorta hukuku alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi (Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Hukuk fakültesi mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak. Ceza hukuku alanında en az bir yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

İlahiyat Fakültesi (İslam Tarihi ve Sanatları / İslam Tarihi): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Doktorasını İslam tarihi ve sanatları ana bilim dalı İslam tarihi bilim dalında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayar Donanımı): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Lisans ve lisansüstü eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Lisans ve lisansüstü eğitimini gıda mühendisliği alanında yapmış olup ilgili alanda patenti olmak.

Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği / Hidrolik): 1 adet Doçent. Şart: Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup taşkın afeti konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi (Makine Mühendisliği / Konstrüksiyon ve İmalat): 1 adet Profesör. Şart: Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup üretim teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi (Yazılım Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği): 1 adet Doçent. Şart: Doçentliğini bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında almış olup robotik ve graf teorisi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik / Beslenme ve Diyetetik): 1 adet Doçent.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi): 1 adet Profesör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Doktorasını çocuk gelişimini alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ebelik / Ebelik): 1 adet Doçent. Şart: Doçentliğini ebelik alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Gerontoloji / Gerontoloji): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Gerontoloji lisans mezunu olup doktorasını yaşlı sağlığı ve bakımı alanında yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Sağlık Bakım Hizmetleri / Evde Hasta Bakımı): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Yükseköğretim kurumlarının evde hasta bakım programlarında en az bir yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / Patoloji Laboratuvar Teknikleri): 2 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Doktorasını deneysel patoloji veya histoloji ve embriyoloji alanında yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor / Sporda Psikososyal Alanlar): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Doktorasını beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yapmış olup yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi (Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi / Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitimi): 1 adet Doçent. Şart: Engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans mezunu olup doçentliğini beden eğitimi ve spor temel alanından almış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi (Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi / Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitimi): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans mezunu olup doktorasını beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Yöneticiliği / Spor Yöneticiliği): 1 adet Profesör. Şart: Doçentliğini beden eğitimi ve spor temel alanından almış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Yöneticiliği / Spor Yöneticiliği): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Doktorasını beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yapmış olup yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Psikiyatrisi): 2 adet Profesör.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Dermatoloji): 2 adet Profesör.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları): 1 adet Profesör. Şart: Çocuk gastroenteroloji yan dal doçenti olmak.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları): 1 adet Profesör.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji): 1 adet Doçent. Şart: Tıp fakültesi lisans mezunu olup ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen Yabancı dil (İngilizce) sınavlarının birinden en az 85 puan almış olmak.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Girişimsel radyoloji alanında en az dört yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / Göğüs Hastalıkları): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi.

Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi. Şart: İç hastalıkları uzmanı olup yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi (Cerrahi Tıp Bilimleri / Patoloji): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi.

Tıp Fakültesi (Cerrahi Tıp Bilimleri / Göğüs Cerrahisi): 1 adet Doktor Öğretim Üyesi.

Fen Edebiyat Fakültesi (Kimya / Organik Kimya): 1 adet Profesör. Şart: N-heterosiklik karben bileşikleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.