Dünya kayısı başkenti Malatya, büyük bir coşkuya ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 28. Uluslararası Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali ile Fuarı, bu yıl muhteşem bir geri dönüş yaptı. 17 Temmuz itibarıyla kapılarını açan ve 21 Temmuz’a kadar sürecek olan dev organizasyonun açılışı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Deprem felaketinin ardından şehrin sosyal ve ekonomik hayata dönüşü açısından kritik bir öneme sahip olan açılış töreninde birlik, beraberlik, üretim ve Malatya’nın yeniden ayağa kalkış gücü vurgulandı. Fuar alanındaki coşkulu program; mehteran takımının güçlü performansı ve halk oyunları ekibinin sergilediği göz alıcı folklor gösterileriyle başladı.

Malatya Esnafı ve Üreticiler Vitrine Çıktı

Festivalin kalbi, her yıl olduğu gibi yine zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Malatya esnafı ve yerel üreticiler için attı. Şehrin simgesi ve en önemli geçim kaynağı olan dünyaca ünlü Malatya kayısısı; kurusundan tazesine, kayısı dönerinden çikolatasına kadar onlarca farklı türeviyle stantlardaki yerini aldı. Genişletilen fuar alanında yer bulan yüzlerce esnaf, ürünlerini binlerce ziyaretçiye tanıtarak kentteki ticari canlılığı yeniden canlandırmanın tadını çıkarıyor.

Yöresel Lezzetler ve Kültür Sanat Bir Arada

Sadece kayısıyla sınırlı kalmayan festivalde, Malatya’nın köklü ve tescilli mutfak kültürü de görücüye çıktı. Analı kızlı çorbasından içli köfteye, tescilli yöresel ürünlerden el emeği göz nuru sanatsal tasarımlara kadar kentin tüm zenginlikleri tek bir çatı altında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 5 gün boyunca kesintisiz sürecek olan etkinlik programında; uluslararası halk dansları gösterileri, dev konserler, sanatsal sergiler ve geleneksel "en iyi kayısı yetiştiriciliği" yarışmaları gibi birbirinden renkli aktiviteler yer alıyor.