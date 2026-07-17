Şehrin en değerli alanlarından biri olan ve gelecekte nasıl değerlendirileceği merak konusu olan Kayısı Araştırma Merkezi arazisiyle ilgili beklenen son dakika gelişmesi resmiyet kazandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan bu devasa alanın şehre kazandırılması için resmi adımların atıldığını ilan etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin perde arkasını ilk kez paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ezber bozan bir belediyecilik yaklaşımı sergilediklerini belirtti. Genelde bu tür merkezi araziler talep edildiğinde akla ilk olarak beton projelerinin geldiğini hatırlatan Başkan Er, görüşmenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

Bildiğiniz gibi çok önemli bir Kayısı Araştırma Merkezimiz var. Sayın Bakanımıza giderek, 'Sayın Bakanım, biz bunu sizden istiyoruz' dedik. Kendisi bana 'Ne yapacaksın?' diye sordu. Tabii belediyeler bu tür alanları talep ettiği zaman öncelikle beton falan düşünürler. Ama biz, Allah'a şükür, dedik ki: 'Sayın Bakanım, biz buranın hiç dokusunu bozmadan Malatya'mıza kazandıracağız.' Sayın Bakanımız da bu sözlerimiz üzerine, 'Başkanım, o halde burayı beraber yapalım' diyerek bize en büyük desteği verdi.

Bakanlıktan Tam Destek: Dev Komisyon Kuruldu!

Arazinin yeşil dokusu ve tarihi misyonu korunarak Malatya halkının kullanımına sunulması için çalışmaların hızlandığını müjdeleyen Başkan Er, belediye ve enstitünün ortak bir çalışma grubu kurduğunu açıkladı:

Buranın dokusunu bozmadan Malatya'mıza kazandıran Sayın Bakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz de hem Meyvecilik Araştırma Enstitümüzle hem de belediyemizle ortak bir komisyon kurduk. Şu anda çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Kısmi çalışmalarımızı tamamladığımızda, inşallah Sayın Bakanımız belediyemizi ziyaret ettiğinde projeyi kendisine sunacağız.

Şehrin merkezinde adeta bir yapılaşma tehdidinden kurtarılarak koruma altına alınan bu dev arazide yapılacak projenin detayları, önümüzdeki günlerde netleşecek. Malatya'nın tarımsal kimliğini koruyarak hayata geçirilecek bu ortak proje, şimdiden tüm şehirde büyük bir heyecan yaratmış durumda.