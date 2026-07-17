Kırsal kalkınmada yeni bir dönemi başlatacak olan Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Malatya’da düzenlenen görkemli bir törenle resmen start aldı. İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı dev tanıtım ve açılış programı, tarım ve orman sektörünün zirvesini bir araya getirdi.

Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çevre illerin valileri, milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chıcca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ile Orman Genel Müdürlüğü personeli katıldı.

Kırsalda Gelir Artacak, İklim Değişikliğine Karşı Önlem Alınacak

Havzanın doğal kaynaklarının korunması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üretimin sürdürülebilir hale getirilmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısında konuşan IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chicca, projenin bölge için önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, uluslararası iş birliğinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Chicca, proje kapsamında doğal kaynakların korunmasının yanı sıra kırsalda yaşayan ailelerin gelir seviyesinin artırılması ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli üretim modellerinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Chicca, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu açılış yalnızca bir kilometre taşı değil, aynı zamanda uygulamaya ivme kazandıran, saha faaliyetlerini hayata geçirme ve erken dönemde sonuçlar ortaya koyma yönündeki ortak kararlılığımızın da bir göstergesidir" dedi.

“Devletimiz Her Koşulda Üreticinin Yanında”

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise geçen yıl yaşanan zirai don felaketini hatırlatarak devletin üreticilerin yanında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl aynı bölgede ciddi bir zirai don yaşandığını ifade eden Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve hükümetin üreticileri yalnız bırakmadığını belirtti.

Yavuz, “Yaklaşık 7,8 milyar liralık destekle çiftçilerimizin uğradığı mağduriyet büyük ölçüde giderildi. Bugün ise Allah’a hamdolsun bereketli bir kayısı sezonu geçiriyoruz. Geçen yıl üzüntümüzü paylaşan Sayın Bakanımız, bu yıl da sevincimize ortak oldu. dedi.

Deprem Sonrası Malatya: "Geleceğin Kentini İnşa Ediyoruz"

Depremin ardından Malatya’da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen Yavuz, kentte yıkılan 123 bin bağımsız bölümün yerine 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirterek, “Sadece konut yapmadık, geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Malatya’nın gündeminin üretim, yatırım, sanayi, turizm, istihdam ve ihracat olması gerektiğini vurgulayan Yavuz, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin de bu hedeflere önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bakan Yumaklı: “Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Üretim Sonuçlarını Bekliyoruz”

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle birlikte birçok üründe verimli bir hasat dönemi yaşandığını belirterek, Türkiye’nin tarımsal üretimde tarihi bir sezon geçirmeye hazırlandığını söyledi.

“Şu anda farklı ürünlerde hasat devam ediyor. Bu yıl yağışların da çok iyi olmasıyla birlikte inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üretim sonuçlarını alacağız.” diyen Yumaklı, bu başarının yalnızca iklim şartlarından kaynaklanmadığını belirterek, “Bunda yağışların katkısı büyük ancak üreticilerimizin alın teri, emeği ve gayreti var. Devletimizle omuz omuza çalışan üreticilerimizin elde ettiği bu başarının hem kendileri hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hedef: 6 İl, 400 Orman Köyü ve 40 Bin Hane

Amaçlarının yalnızca verimli geçen yılları değil, kurak dönemleri de düşünerek sürdürülebilir üretimi güvence altına almak olduğunu dile getiren Yumaklı, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin de bu anlayışın en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

“Bu projeyle ormanı, suyu, toprağı ve bütün bunları kullanan üreticimizi destekleyen, kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir hale getiren bütüncül bir kalkınma modelini hayata geçirmek istiyoruz.” diyen Yumaklı, Bakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve IFAD iş birliğiyle yürütülen projenin toplam bütçesinin 86 milyon avro olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, proje kapsamında 2032 yılına kadar 6 il, 39 ilçe, 400 orman köyü ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin haneye ulaşılacağını belirterek, daha önce başarıyla tamamlanan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nden elde edilen bilgi ve tecrübenin bu projeye aktarılacağını söyledi.

Fırat Havzası’nın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, “Burası üretimin, enerjinin ve suyun kalbidir. Bu havzada yapılacak yatırımlar sadece bugünü değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini de şekillendirecektir” dedi.

Proje kapsamında toprak muhafaza ve sel kontrolü, ağaçlandırma, ormanlaştırma, mera ıslahı, hayvan içme suyu tesisleri ve kırsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirileceğini belirten Yumaklı, iklim değişikliğiyle mücadelede erozyonun en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çekti.

“Erozyon en sinsi düşmanlarımızdan biridir.” diyen Yumaklı, yapılacak çalışmalarla hem erozyon riskinin azaltılacağını hem de su tutma havzalarının korunacağını ifade etti.

Kırsal kalkınmanın temelinde insanın bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, üreticiler, kadınlar, gençler, üniversiteler ve tüm kurumlarla ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Projeyle tarımsal verimlilik, modern sulama, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, hayvancılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile odun dışı orman ürünleri başta olmak üzere birçok alanda kredi ve hibe desteklerinin sağlanacağını kaydeden Yumaklı, özellikle kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla yer almasını önemsediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 25 yılda tarım, ormancılık ve su yönetiminde önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Yumaklı, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin yalnızca bölge için değil, Türkiye’nin diğer havzalarına da örnek olacak bir model oluşturacağını belirterek projeye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.