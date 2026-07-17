Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli zirai don felaketinin ardından küllerinden doğan ve yeniden yüksek verime kavuşan Malatya’da kayısı hasadına katıldı.

Malatya programı kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi’ndeki bir kayısı bahçesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, üreticilerle birlikte dalından kayısı topladı, işçilerle sohbet etti. Geçen yıl tek bir meyvenin bile olmadığı bahçedeki değişime dikkat çeken Yumaklı, devlet-millet el ele vererek karamsar tablonun nasıl dağıtıldığını anlattı.

"Geçen Yıl Umut Yoktu, Bugün Yüzler Gülüyor"

Zirai don felaketinin hemen ardından aynı bahçeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, o dönem üreticilere verdikleri sözü tuttuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl bu bahçede ürün yoktu, hatta umut da yoktu. Üreticilerimize ‘Hiç endişe etmeyin, devlet olarak yanınızdayız. Ağaçlarınızı kesmeyin, bakım süreçlerinde sizlerle birlikte olacağız’ dedik. Bugün ise o karamsar tablo geride kaldı. Rabbime hamdolsun, ağaçlarımız meyveyle dolu ve hepimizin yüzü gülüyor. Devlet olarak üreticimizin yanında durduk, bugün bunun karşılığını görüyoruz.

Bakan Yumaklı’dan Hayati Uyarı: "Dedikodulara Değil, Uzmanlara Kulak Verin"

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, üreticilerin olası afet süreçlerinde kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yumaklı, üreticileri uyararak,

Karşılaşılan afetlerde dedikodulara ya da farklı söylemlere değil, Bakanlığımızın teknik yönlendirmelerine uyulması gerekiyor. Bunu yaptığımızda bugün olduğu gibi başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dedikodulara değil, uzmanların uyarılarına kulak verin

diye konuştu.

"TARSİM Artık Sürdürülebilirlik İçin Şart"

İklim krizinin getirdiği belirsizliklere karşı en büyük güvencenin tarım sigortası olduğunu belirten Bakan Yumaklı, tüm üreticileri TARSİM yaptırmaya davet etti:

Artık iklimin bize ne getireceğini önceden kestirmek mümkün değil. Bu nedenle üreticilerimizin mutlaka TARSİM yaptırmasını istiyoruz. Tarım sigortası olmayan üreticilerin zararlarının sürekli olarak farklı yöntemlerle karşılanması sürdürülebilir bir model değil.

"Kayısıda Dünya Lideriyiz, Malatya’ya 8 Milyar TL Destek Sağladık"

Kayısının Türkiye ve Malatya için stratejik önemine değinen Bakan Yumaklı, kentin ülke ekonomisindeki devasa payını rakamlarla açıkladı:

Türkiye, dünya kayısı üretiminde birinci sırada yer alıyor. Malatya ise yüzde 54’lük üretim payıyla Türkiye’nin lideri konumunda. Coğrafi işaretli Malatya kayısısı dünya çapında önemli bir marka. Kuru kayısı üretiminin ise yüzde 85’i bu şehirde gerçekleştiriliyor. Kayısı, Malatya ekonomisine yaklaşık 19 milyar liralık katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan destek programlarına da değinen Yumaklı,

Sigortalı ve sigortasız üreticilere toplam 47 milyar liraya yakın destek sağlandı. Bu desteğin yaklaşık 8 milyar liralık bölümü Malatya’daki üreticilerimize ulaştı. Bugün üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde bu desteğin üretimin devamlılığı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü

dedi.

Katma Değerli Üretim ve Yeni Tesis Müjdesi

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’nün çalışmalarına da değinen Bakan Yumaklı, kayısının sadece hammadde olarak kalmaması, daha yüksek katma değerle pazarlanması için modern kurutma ve kükürtleme tesislerinin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı, konuşmasını tüm çiftçilere kolaylıklar dileyerek tamamladı:

Malatya’mıza ve ülkemizin dört bir yanında hasat yapan tüm üreticilerimize kazasız, belasız ve bereketli bir sezon diliyorum.