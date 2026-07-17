Hayatlarını gözlerden uzak bir şekilde birleştirme kararı alan ve okyanus ötesinde sade bir törenle evlenen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, tatil rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Ünlü oyuncunun sevenleri sürpriz evlilik haberiyle büyük bir şaşkınlık yaşarken, çift artık mutluluklarını saklamadan yaşamaya başladı. Yurt dışındaki nikah merasiminin ardından soluğu memlekette alan ikili, İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde yeni hayatlarının tadını çıkarıyor. Çiftin son olarak tercih ettiği adres ise eşsiz manzarasıyla İstanbul Boğazı oldu.

SESSİZ SEDASIZ EVLİLİĞİN ARDINDAN İSTANBUL MOLASI

Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Yasemin Kay Allen, özel hayatını uzun zamandır kameralardan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Erdal Kaya ile yaşadığı birlikteliği de magazin dünyasından özenle saklayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen mütevazı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Sadece yakın çevrenin şahitlik ettiği bu imza töreni, uzun süre gündemi meşgul etmişti. Yurt dışında geçirdikleri günlerin ardından nihayet İstanbul'a dönüş yapan ikili, tatillerine baş başa devam ediyor.

BOĞAZ'IN MAVİ SULARINDA ROMANTİZM RÜZGARI

Şehrin karmaşasından ve kalabalığından bir nebze olsun uzaklaşmak isteyen taze evliler, İstanbul'un en özel noktalarından biri olan Boğaz'da özel bir tekne turu organize etti. Marmara'nın serin sularında güneşin ve tarihi silüetin tadını çıkaran çift, baş başa geçirdikleri bu özel anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. İkilinin tekne gezisi sırasında çekilen o samimi kare, mutluluklarının da en net özeti oldu. Çiftin bu rahat ve neşeli tavırları, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

Yaşadıkları bu özel anları dijital dünyaya taşıyan çift, Boğaz manzarasına karşı verdikleri samimi pozu Instagram hesapları üzerinden sevenlerinin beğenisine sundu. Kısa süre içinde büyük bir etkileşim dalgası yaratan fotoğrafa, sanat camiasından ve takipçilerden binlerce beğeni geldi. Yorum yağmuruna tutulan paylaşıma, çifte ömür boyu mutluluk dileyen sayısız tebrik mesajı bırakıldı. Amerika'daki gizemli nikahın ardından gelen bu tablo, günün en çok konuşulan magazin gelişmeleri arasına girdi.