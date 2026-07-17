Sağlık ihtiyacının ne zaman doğacağı bilinmez. Malatya'da yaşayan vatandaşlar için hafta sonu öncesi, 17 Temmuz 2026 Cuma günü hizmet verecek nöbetçi eczanelerin tam listesini derledik.

Bugün Malatya Merkez’de ve Eski Malatya (Battalgazi) bölgesinde acil ilaç temin edebileceğiniz, 24 saat kesintisiz açık olacak eczaneler, adresleri ve iletişim numaraları şu şekilde:

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneleri (17 Temmuz 2026)

NURETTİN TAY ECZANESİ Adres: Gazi İlkokulu Karşısı, Atatürk Evi Altı, Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16 Telefon: 0422 322 05 62 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

BERAT ECZANESİ Adres: Sarıcıoğlu Mah. Eski Adliye İlerisi, Esenlik-Şok Market Karşısı, Taştepe Girişi, Numune Mangal Karşısı Telefon: 0506 264 44 75 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

IŞIK ECZANESİ Adres: Çevreyolu Yeni Devlet Hastanesi Karşısı Telefon: 0422 322 18 68 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

IRMAK ECZANESİ Adres: Karakavak Mah. Danişment Gazi Cad. No: 16/A Telefon: 0534 431 19 10 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi (17 Temmuz 2026)

BETÜL ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet Devamı Telefon: 0534 342 84 44 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



Nöbetçi eczaneler sabah saat 08:30 ile ertesi gün sabah 08:30 saatleri arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefonla iletişime geçerek teyit almanız faydalı olacaktır.