Malatya’da yaşayan vatandaşlar ve sağlık durumu nedeniyle acil ilaç temin etmesi gerekenler için 14 Temmuz 2026 nöbetçi eczaneler listesi netleşti. Şehrin farklı noktalarında acil sağlık hizmetlerine destek veren, gece boyunca kesintisiz açık kalacak Merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczanelerinin tam listesini, adreslerini ve iletişim numaralarını sizler için derledik. İşte bugün Malatya'da kapısı açık olan eczaneler...
Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler Listesi
- Ezgi Eczanesi
- Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hast. Poliklinik Karşısı)
- İletişim: 0530 827 74 35
- Emeksiz Eczanesi
- Adres: Eski Verem Savaş Dispanseri Karşısı - Üst Emeksiz
- İletişim: 0422 325 25 27
- Kent Eczanesi
- Adres: Özalper Mah. Alsancak Cad. Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı
- İletişim: 0422 504 18 00
- Hacettepe Eczanesi
- Adres: Samanlı Mah. Hasanbey Cd. Gazi Lisesi Karşısı No:289/A Çilesiz
- İletişim: 0422 211 41 18
Eski Malatya Nöbetçi Eczane Listesi
- Atalan Eczanesi
- Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A Eski Malatya Semt Polk. Karşısı Battalgazi / Malatya
- İletişim: 0534 337 04 44
Muhabir: Tahir Özçelik