Malatya’da yaşayan vatandaşlar ve sağlık durumu nedeniyle acil ilaç temin etmesi gerekenler için 14 Temmuz 2026 nöbetçi eczaneler listesi netleşti. Şehrin farklı noktalarında acil sağlık hizmetlerine destek veren, gece boyunca kesintisiz açık kalacak Merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczanelerinin tam listesini, adreslerini ve iletişim numaralarını sizler için derledik. İşte bugün Malatya'da kapısı açık olan eczaneler...

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler Listesi

Ezgi Eczanesi Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hast. Poliklinik Karşısı) İletişim: 0530 827 74 35

Emeksiz Eczanesi Adres: Eski Verem Savaş Dispanseri Karşısı - Üst Emeksiz İletişim: 0422 325 25 27

Kent Eczanesi Adres: Özalper Mah. Alsancak Cad. Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı İletişim: 0422 504 18 00

Hacettepe Eczanesi Adres: Samanlı Mah. Hasanbey Cd. Gazi Lisesi Karşısı No:289/A Çilesiz İletişim: 0422 211 41 18



Eski Malatya Nöbetçi Eczane Listesi

Atalan Eczanesi Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A Eski Malatya Semt Polk. Karşısı Battalgazi / Malatya İletişim: 0534 337 04 44

