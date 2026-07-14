İslam dininde yalan söylemek, münafıklık alametlerinden biri sayılmış ve kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ve fıkıh kaynaklarına göre, büyük bir zararı önlemek veya bir maslahatı sağlamak adına sadece şu 3 istisnai durumda yalan söylenmesine izin verilmiştir:

Savaş Durumunda: Düşmanı şaşırtmak, askerin moralini yüksek tutmak ve orduyu tehlikeden korumak amacıyla savaş taktiği olarak yalan söylenebilir.

Düşmanı şaşırtmak, askerin moralini yüksek tutmak ve orduyu tehlikeden korumak amacıyla savaş taktiği olarak yalan söylenebilir. Küs Olan Kişileri Barıştırmak İçin: Aralarında husumet bulunan iki Müslümanın arasını düzeltmek, kırgınlıkları bitirmek amacıyla taraflara birbirlerinin arkasından güzel sözler söylediğini iletmek caizdir.

Aralarında husumet bulunan iki Müslümanın arasını düzeltmek, kırgınlıkları bitirmek amacıyla taraflara birbirlerinin arkasından güzel sözler söylediğini iletmek caizdir. Aile Huzurunu Korumak İçin: Eşlerin arasındaki sevgiyi, saygıyı ve aile bağlarını korumak amacıyla (birbirlerinin gönlünü hoş tutacak şekilde) mübalağalı veya idare edici konuşmalar yapmalarına izin verilmiştir.

14 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:22

03:22 Güneş: 05:08

05:08 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 19:59

19:59 Yatsı: 21:36

Busabah Medya ailesi olarak tüm okurlarımıza doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadığımız, huzurlu bir salı günü dileriz