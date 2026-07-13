6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını hızla saran Malatya’da hem toplumsal dayanışmayı artıracak hem de kent güvenliğini pekiştirecek çifte bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Cevatpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bünyesinde Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Malatya Şubesi’ni de barındıran Polisevi ek hizmet binası "Emniyet Kafe-Restoran" törenle hizmete girdi.

Program kapsamında ayrıca, Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği ile hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 13 yeni emniyet hizmet aracı da İl Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımına sunuldu.

Geniş bir katılımla gerçekleşen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mülki idare amirleri, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Şehit Ailelerimize Duyduğumuz Vefanın Nişanesidir"

Tesisin ve yeni araçların suçla mücadeledeki önemine değinen İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise kompleksin en üst katının vakfa ayrılmış olmasının taşıdığı manevi değere dikkat çekti. Emniyet Müdürü Ay,

"Binamızın en önemli özelliklerinden biri, birinci katının EMŞAV Malatya Şubesi'ne tahsis edilmiş olmasıdır. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin bir araya gelebilecekleri bu alan, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine duyduğumuz vefanın bir nişanesidir. Bu yönüyle tesisimiz, bir işletmenin ötesinde dayanışmanın simgesi olacaktır. Yeni araçlarımız da suç ve suçluyla mücadelemizde bizlere önemli bir güç kazandıracaktır. Rabbim ayaklarına ve tekerlerine taş değdirmesin"

şeklinde konuştu.

"Asrın Afetini Asrın İhyasına Dönüştürüyoruz"

Anadolu’nun manevi ruhuna ve dayanışma bilincine vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

"Sadece bir mekan açmıyoruz; toprağı sıksan şüheda fışkıracak cinsten Anadolu'nun manevi hüviyetini taşıyan ve şehit/gazi ailelerimizin birlik içerisinde hizmet alacağı anlamlı bir yer kazanıyoruz. Burası aynı zamanda gastronomu kültürümüze ve yöresel tatlarımızın tanıtımına da hizmet edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023'teki asrın afetini işte bu gibi dayanışma mekanlarıyla asrın ihyasına dönüştürüyoruz. Hizmet yarışında durmak yok, yola devam"

dedi.

"Bu Tesis Devlet ile Milletin Kucaklaşma Noktası Olacak"

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, asrın felaketinin ardından Malatya’nın ticareti, turizmi ve sanayisiyle yeniden diriliş destanı yazdığını belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Emniyet teşkilatının huzur ve güven ortamı için gece gündüz fedakârca çalıştığını vurgulayan Vali Yavuz,

"Emniyet teşkilatımızın, şehit ve gazi ailelerimizin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu tesis, aynı zamanda devletimiz ile milletimizi buluşturan, vatandaşlarımızın da faydalanabileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olacaktır. Bu fedakâr teşkilatımızın moral ve motivasyonunu artıracak alanların oluşturulmasını son derece kıymetli buluyorum. Bugün hizmete aldığımız 13 yeni aracın da güvenlik hizmetlerimizin daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sunmasını diliyor; başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emeği geçen derneğimize ve kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum"

ifadelerini kullandı.

Kurdele Kesildi, Tesis ve Araçlar İncelendi

Konuşmaların ardından İl Müftülüğü tarafından yapılan dualar eşliğinde emniyet hizmet araçları görev yerlerine uğurlandı. Ardından Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Emniyet Kafe-Restoranın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış sonrasında Vali Yavuz ve davetliler, kompleksi gezerek yürütülen çalışmalar ve hizmet alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program, katılımcılarla gerçekleştirilen sıcak sohbetler ve çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.