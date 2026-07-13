Malatya’da alışverişe çıkan vatandaşlar, meyve tezgahlarındaki etiketlerin karşısında neye uğradığını şaşırıyor. Malatya Toptancı Sebze ve Meyve Hali’ndeki fiyatlar ile mahalle manavlarındaki perakende fiyatlar karşılaştırıldığında, aradaki makasın ne kadar ürkütücü bir boyuta ulaştığı açıkça görüldü. Halden çıkan meyveler, manav tezgahına gelene kadar adeta cep yakıyor.

Busabah Medya’ya konuşan Malatya Toptancı Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnaflar, fiyatların doğrudan ürün kalitesine bağlı olarak belirlendiğini dile getirdi.

Hal esnaflarından Halil Bekem, fiyat dalgalanmasını vurgulayarak,

"Meyve fiyatları kalitesine göre değişiyor. Karpuz 10-12 TL, kavun 15-20 TL, kayısı 70-100 TL"

ifadeleriyle haldeki ilk rakamları paylaştı.

Fiyat farkının birinci sınıf ürünlerde daha çok açıldığını belirten hal esnafı Mehmet Babacan ise,

"Kalitesine göre aradaki fiyat farkı bayağı bir açılıyor. Üzüm 70-90 TL, şeftali 70-90 TL arasında, kavun 25-30 TL, erik 70-80 TL"

diyerek piyasanın durumunu özetledi.

Haldeki çeşitliliğe ve güncel meyve fiyatlarına değinen Kubeys Çiçek de şu çarpıcı listeyi verdi:

"Karpuz 15 TL, kavun 30 TL, kayısı 80-100 TL, kiraz kalitesini göre 70-100 TL arasında, üzüm 70-75 TL, şam şeftalisi 75 TL, Bursa şeftalisi 100 TL, yerli muz 55-60 TL, ithal muz 100 TL."

MANAVDA MEYVE FİYATLARI KATLANDI: "ÜZÜM 250, ŞEFTALİ 200 TL!"

Hal esnafının verdiği bu fiyatlar, mahalle manavına ulaştığında ise kelimenin tam anlamıyla katlanıyor.

Malatya'da manavlık yapan Emine Akça, tezgahtaki dudak uçuklatan perakende fiyatları şu sözlerle açıkladı:

"Üzüm 250 TL, elma 150 TL, siyah erik 150 TL, şeftali 200 TL, nektarin 150 TL, kiraz 150-180 TL arasında, ithal muz 150 TL, Yerli muz 100 TL."

Halde en yüksek 90 TL olan üzümün manavda 250 TL’ye, 100 TL olan şeftalinin ise 200 TL’ye satılması, Malatya'da meyve tüketicisinin omuzlarındaki yükü bir kez daha gözler önüne serdi.