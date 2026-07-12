Sıcaklığı ciddi oranda düşüren 5 temel formül masada. Bölgenin kurak iklimine özel olarak geliştirilen bu müdahaleler, ev ortamında hayat kurtarıcı sonuçlar veriyor.

Nemin çok düşük olduğu bölgede suyun fiziksel gücü devreye giriyor. Sprey şişelerine doldurulan temiz sular halı kenarlarına ve tül perdelere sıkılıyor. Havadaki aşırı ısı, bu küçük su damlalarının buharlaşmasıyla emiliyor. Basit bir reaksiyon.

Evin dış kısımlarında oluşturulacak bitki bariyerleri güneş ışınlarını hapsediyor. Cam önlerine veya balkon demirlerine dizilen saksı çiçekleri adeta bir kalkan görevi görüyor. Özellikle sarmaşık türleri, güneşin doğrudan vurduğu betonun ısınmasını ciddi ölçüde yavaşlatıyor. Termal denge tamamen organik bir gölgeyle sağlanırken duvarların ısı kusması da engelleniyor.

Gizli Isı Üreten Fişleri Çekmek

Prizde takılı kalan her elektronik alet gizli bir ısıtıcı gibi çalışıyor. Modemler, büyük beyaz eşyalar veya eski televizyonlar etrafa sürekli sıcaklık yayıyor. Bütün bu cihazların fişten çekilmesi içerdeki termal birikimi anında durduruyor. Yemek pişirme işlemleri ise mecburi haller dışında balkonlara taşınıyor. Fırın kullanmak evin sıcaklığını felaket seviyelere taşıyabildiği için bu dönemde tercih edilmiyor.

Vantilatör ve Tuzlu Buz Formülü

Standart vantilatörler çok ufak bir hamleyle portatif bir klimaya dönüşüyor. Pervanenin rüzgar yönüne metal bir kase konulması yeterli. Kasenin içine kaya tuzu ve tepeleme buz ekleniyor. Tuz sayesinde buzun erime süresi uzuyor. Dönen kanatlar o dondurucu etkiyi odanın her köşesine savuruyor. Malatya'nın kurak günlerinde bu basit mekanizmanın soğutma performansı oldukça yüksek değerlere ulaşıyor.

Gece Ayazını Evin İçine Hapsetmek

Gündüzle gece arasındaki derece farkı bölgedeki en büyük silah. Güneş battığı an tüm camlar ardına kadar açılıyor. Gece boyunca tüm eşyalar ve duvarlar iyice soğuyor. Sabahın ilk ışıkları belirdiğinde ise pencereler sıkıca kapatılarak sistem kilitleniyor. Geceden yakalanan o serin hava kütlesi, dışarıdaki cehennem sıcağına karşı gün boyu bir fanus gibi ev halkını koruyor.