Malatya amatör futbolunun köklü temsilcilerinden Battalgazi Belediyespor, geleceğini şekillendirecek çok kritik bir kongreyi geride bıraktı. Kulübün uzun süredir gündeminde olan Olağanüstü Genel Kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Malatya spor taban birliklerinin ve kulüp üyelerinin hazır bulunduğu kongrede, takımın yeni dönemdeki yol haritası çizildi ve yeni yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına gidildi.

Tek Adayla Gidilen Seçimde Güvenoyu Aldı

Genel kurulda delegelerin karşısına tek aday olarak çıkan Tayfun Güngör, üyelerin büyük teveccühü ve oylarıyla Battalgazi Belediyespor’un yeni kulüp başkanı seçildi. Kongre salonunda alkışlar eşliğinde başkanlığı tescillenen Güngör, kulübü Malatya'da hak ettiği üst noktalara taşımak için güçlü bir idari kadro oluşturduklarının mesajını verdi. Seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından çiçekleri burnunda yeni yönetim, vakit kaybetmeden ilk toplantısını yaparak resmen mesaiye başladı.

Yönetim Kurulları Yeniden Şekillendi

Gerçekleşen açık oylamanın ardından kulübün yeni dönemde görev yapacak idari kadrosu da baştan aşağı yenilendi. Yapılan seçimlerle birlikte kulübün idari koordinasyonunu yürütecek yönetim kurulu, mali şeffaflığı sağlayacak denetim kurulu ve kulüp içi düzeni koruyacak disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri netleşmiş oldu. Yeni yönetimin, Battalgazi Belediyespor'u ve Malatya'yı gururlandıracak yeni sportif hedefler doğrultusunda önümüzdeki günlerde teknik heyet ve transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.