2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerle, Deredüzü ve Gertan mahallelerinde bulunan toplamda 9.700 metrekareden fazla "ham toprak" niteliğindeki araziler yeni sahiplerini bulacak. İki taşınmazın da mevcut durumunda "işgalli" statüsünde olduğu ve imar planı bulunmadığı belirtildi.

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLARIN DETAYLI LİSTESİ

İhalede ayrı ayrı vitrine çıkacak olan Hazine arazilerinin konum, büyüklük ve fiyat bilgileri şu şekildedir:

-Pütürge Deredüzü Mahallesi

Ada/Parsel: 101 Ada, 30 Parsel

Yüzölçümü: 1.924,51 m² (Hissesi Tam)

Niteliği / İmar Durumu: Ham Toprak / İmarsız (Fiili Durumu: İşgalli)

Tahmini Satış Bedeli: 481.127,50 TL

Geçici Teminat Bedeli: 48.112,75 TL

İhale Tarihi ve Saati: 21 Temmuz 2026 – Saat 11.00

-Pütürge Gertan Mahallesi

Ada/Parsel: 113 Ada, 37 Parsel

Yüzölçümü: 7.822,40 m² (Hissesi Tam)

Niteliği / İmar Durumu: Ham Toprak / İmarsız (Fiili Durumu: İşgalli)

Tahmini Satış Bedeli: 6.110.000,00 TL

Geçici Teminat Bedeli: 611.000,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 21 Temmuz 2026 – Saat 11.20

Önemli Not: Gertan Mahallesi'ndeki bu taşınmazın üzerinde üçüncü şahıslara ait bir mesken (ev) bulunuyor. Bu meskenin asgari levazım bedeline (yapı malzeme değerine) dair şartlar ihale şartnamesinde detaylandırılmış durumda.

ÖDEME KOLAYLIKLARI VE DEV VERGİ MUAFİYETLERİ

Hazine arazisi almanın en büyük avantajlarından biri olan yasal muafiyetler bu ihalede de yatırımcılara sunuluyor. 4706 sayılı Kanun kapsamında;

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den tamamen muaf.

Tapu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.

Taşınmazı satın alanlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl boyunca Emlak Vergisi ödemeyecek.

ESNEK ÖDEME PLANLARI

İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanacak. Taksitli alım tercih edilmesi halinde ise bedelin en az 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yıl içinde, kanuni faiziyle birlikte taksitler halinde ödenebilir. (Not: İhale bedelleri üzerinden kademeli olarak %1 ile %0,25 arasında değişen Bakanlık döner sermaye bedeli peşin olarak tahsil edilecek.)

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

İhaleler, 21 Temmuz 2026 tarihinde, yukarıda belirtilen saatlerde ardışık olarak Pütürge Kaymakamlığı Hizmet Binası Milli Emlak Şefliği odasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar şu belgeleri komisyona sunması gerekiyor:

Geçici Teminat: Nakit olarak Pütürge Malmüdürlüğü veznesine veya ilanda belirtilen Hazine İç Ödemeler Saymanlığına ait Ziraat Bankası hesabına (Açıklama kısmına; Ad-Soyad/Unvan, TC/Vergi No ve Mahalle, Ada-Parsel bilgileri yazılarak) yatırılmalı. Banka teminat mektubu verilecekse süresiz ve limit içi olmalı.

Kimlik ve Adres Belgeleri: Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi ile ikametgah belgesi; tüzel kişiler (şirketler) için ise ilgili odadan 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi/vekaletname zorunlu.

Posta ile Başvuru: İstekliler ihaleye posta yoluyla da teklif gönderebilirler. Ancak tekliflerin ihale saatine kadar komisyona ulaşmış olması şarttır; postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak incelenebilir. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0(422) 371 12 17 (Dahili: 1285 - 1001 - 1158) numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirler.