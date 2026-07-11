Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kentte vefat eden vatandaşların listesini ve cenaze bilgilerini yayımladı. Bugün Malatya'da hayatını kaybeden 9 vatandaşın bilgileri ve taziye adresleri şöyle:
1. FATMA KORUCU (97)
Taziye Adresi: Seyran Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
2. EMİR MAHMUT YILDIZHAN (54)
Taziye Adresi: Göztepe Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
3. BEKİR ARMUT (81)
Taziye Adresi: Yaka Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
4. OSMAN KADİR YETER (75)
Taziye Adresi: Çilesiz Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
5. FATMA ŞAHİN (76)
Taziye Adresi: Kernek Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
6. MÜZEYYEN FİLİNTE (82)
Taziye Adresi: İkizce TOKİ 2. Etap 2. Bölge Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
7. AHMET KAÇAN (93)
Taziye Adresi: Koyunoğlu Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
8. GÜLHAN KONUK (79)
Taziye Adresi: Turgut Özal Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
9. MEHMET ALİ İÇÖZ (75)
Taziye Adresi: Kuyulu Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Kuyulu Mahallesi Mezarlığı