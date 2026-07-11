Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kentte vefat eden vatandaşların listesini ve cenaze bilgilerini yayımladı. Bugün Malatya'da hayatını kaybeden 9 vatandaşın bilgileri ve taziye adresleri şöyle:

1. FATMA KORUCU (97)

Taziye Adresi: Seyran Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

2. EMİR MAHMUT YILDIZHAN (54)

Taziye Adresi: Göztepe Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

3. BEKİR ARMUT (81)

Taziye Adresi: Yaka Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

4. OSMAN KADİR YETER (75)

Taziye Adresi: Çilesiz Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

5. FATMA ŞAHİN (76)

Taziye Adresi: Kernek Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

6. MÜZEYYEN FİLİNTE (82)

Taziye Adresi: İkizce TOKİ 2. Etap 2. Bölge Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

7. AHMET KAÇAN (93)

Taziye Adresi: Koyunoğlu Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

8. GÜLHAN KONUK (79)

Taziye Adresi: Turgut Özal Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

9. MEHMET ALİ İÇÖZ (75)

Taziye Adresi: Kuyulu Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Kuyulu Mahallesi Mezarlığı