AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi’nde; AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve kurum müdürlerinin katılımıyla kritik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın geleceğine yön verecek vizyon projeleri paylaştı.

"Birlik ve Beraberlik Sinerjisiyle Ayağa Kalktık"

Malatya’da yaraların sarılmasında yerel ve ulusal düzeydeki uyumun altını çizen Başkan Sami Er, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’mız; Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlarımızın yoğun çabaları, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanlığımız ile yerelde de valimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte yakaladığımız sinerjiyle ayağa kalktı. Depremin yaralarını sarma ve ayağa kalkma noktasında çok iyi bir konumdayız. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AFAD ve TOKİ'ye müteşekkiriz."

İkizce Bölgesine 200 Bin Kişilik Yeni Yaşam Alanı ve Dev Yol Projesi

Malatya'yı geleceğe taşıyacak vizyon projelerin hayata geçirildiğini belirten Başkan Er, deprem konutlarının yoğunlaştığı İkizce bölgesi için alınan dev ulaşım önlemlerini ilk kez açıkladı. İkizce'de yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağını öngördüklerini belirten Er, ulaşım felcini önleyecek projeyi şu sözlerle duyurdu:

Konteynerler Hızla Kaldırılıyor: "Malatya'da konteynerler kalkınca depremin esamesi kalmayacak. Disiplinli bir şekilde konteynerleri hızlı bir şekilde kaldırıyoruz."

5 Kilometrelik Duble Yol: İkizce’yi şehir merkezine bağlayacak, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda modern bir duble yol tasarlandı.

İkinci Viyadük Projesi: Yaşanabilecek trafik yoğunluğunu sıfıra indirmek adına bölgeye ikinci bir viyadük kazandırılacak.

Ulaşım Planlaması Tamam: Yeni yerleşim yerindeki nüfus yoğunluğuna uygun otobüs hatları ve sefer planlamaları şimdiden hazırlandı.

"Bu Sene Yapmamız Gerekiyor"

Projenin aciliyetine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Bu yolu bu sene yapmamız gerekiyor. İkizce'yi şehre bağlayacak bu önemli aks için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diyerek çalışmaların hız kesmeden süreceğinin mesajını verdi.