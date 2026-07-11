Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Güney Kuşak Yolu Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini alırken, araçta bulunan yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.