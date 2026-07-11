Adalet Komisyonu’ndan geçen 30 maddelik kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu gündemine hızla getirilerek yasalaştırılması bekleniyor. Meclis’in haftalık çalışma takvimine göre Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin ardından kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni ele alacak. Hükümetin hedefi, paketi Meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaştırarak yürürlüğe koymak.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Neler?

Yeni paketle birlikte Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ve yargılama usullerinde çok kritik değişiklikler yapılıyor. Özellikle son dönemde banka ve IBAN hesaplarını başkalarına kullandıran kişileri doğrudan ilgilendiren maddeler paketin merkezinde yer alıyor.

İşte öne çıkan 12. Yargı Paketi maddeleri:

Banka ve IBAN Hesabını Kullandıranlara Ceza İndirimi: TCK'nın 157 ve 158. maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçlarına iştiraki; yalnızca kendisine/başkasına ait banka hesabı, kredi kartı, kripto varlık hesabı gibi ödeme araçlarını başkasına vermekle sınırlı olan kişilerin cezası yarı oranında indirilecek.

Dosyalar İlk Derece Mahkemelerine İade Edilecek: Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce dolandırıcılıktan hüküm giymiş ancak temyiz süreci bitmemiş (Yargıtay Başsavcılığı dahil) sanıkların dosyaları hakkında bozma kararı verilecek ve dosyalar yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

Ticari Davalarda Hızlandırma adımları: İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari ve iş davalarının sürelerini kısaltmak amacıyla usul süreçleri sadeleştirilecek ve dijitalleşme adımları hızlandırılacak.

Noterlik Yetkileri Genişliyor: Yargının iş yükünü azaltmak amacıyla noterlerin sisteme daha aktif katılması sağlanacak.

12. Yargı Paketi ile Af ve İnfaz Düzenlemesi Çıkacak mı?

Mahkumlar ve aileleri tarafından en çok merak edilen "Af çıkacak mı?" sorusuna yönelik pakette genel bir af yer almıyor. Ancak, dolandırıcılık suçlarında "etkin pişmanlık" mekanizması genişletilerek dolaylı bir infaz kolaylığı ve tahliye yolu açılıyor.

Zararı Gideren Mahkuma Tahliye Yolu (Etkin Pişmanlık)

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, dolandırıcılık suçundan dosyası infaz aşamasında olan veya hükmü kesinleşen kişilere mağdurun uğradığı zararı tamamen gidermeleri şartıyla hak tanınacak.

Mahkemenin ihtarından itibaren en geç 6 ay içinde parayı aynen geri veren veya tazmin eden sanıkların cezaları yarıya kadar indirilebilecek.

Eğer ceza miktarı bu indirimle birlikte 2 yıl veya altına düşerse, sanıklar hakkında HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) ya da erteleme kararı verilebilecek ve böylece cezaevinden tahliye olmalarının önü açılacak.

Ancak mağdurun zararı tamamen karşılanmadığı müddetçe infazın ertelenmesi ya da durdurulması söz konusu olmayacak.

Adalet Bakanlığı 12. Yargı Paketi Son Durum Açıklaması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, paket üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Gürlek, özellikle iş dünyasını rahatlatacak adımların sinyalini vererek şunları söyledi:

"Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Hedefimiz sadece hızlı karar veren değil; daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir. 12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız."

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen de eklenen maddelerin asıl amacının gerçek mağdurların uğradığı maddi zararın bir an önce giderilmesi olduğunu ve suç ile cezada ölçülülük ilkesinin gözetildiğini vurguladı.