MÜSİAD Malatya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel gala yemeği; iş dünyası temsilcilerini, yerel yöneticileri ve devletin zirvesini aynı masada buluşturdu. Şehrin deprem sonrası ekonomik vizyonu ve geleceğinin masaya yatırıldığı programda, Malatya Valisi Seddar Yavuz çok konuşulacak tarihi açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, Malatyalıların geçmişte Türkiye siyasetine ve ekonomisine yön verdiğini hatırlatarak, iş insanlarını yerel kalkınma hamlesine güçlü destek vermeye davet etti.

“Umutlarımıza Yeniden Sarıldık"

Deprem felaketinin ardından geçen üç yıllık süreci özetleyen Malatya Valisi Seddar Yavuz konuşmasında şunları kaydetti:

“Biz 125 bin bağımsız bölümünü kaybetmiş, geleceğe dair endişe içinde olan bir şehirken; herkesin modunun düştüğü yerde "Tekrar ayağa kalkacağız," diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde yeniden hepimiz umutlarımıza sarıldık. Yarınlara olan güvenimiz arttı. Ve aradan geçen üç yıl içerisinde sadece Malatya değil, tüm deprem bölgesi efsanevi bir başarıyı ortaya koydu.”

"6 Şubat Depremi Bir Meydan Okumadır"

Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele verilerek yürütülen büyük mücadeleye değinen Vali Yavuz,

“Aslında biz, tarih boyunca hep büyük bir millet, büyük bir devlet iddiasında olmuşuzdur. Elhak bu da doğrudur. 6 Şubat depremi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin büyüklüğünün bir kez daha sınandığı, ölçüldüğü önemli bir meydan okumadır. Dolayısıyla 6 Şubat depreminden sonrası, artık geleceğe daha umutla bakacağımız yeni bir yolculuk olmuştur”

dedi.

"Artık Ticareti, Yatırımı, İstihdamı ve İhracatı Konuşma Vakti"

Yıkımın ardından Malatya'da gerçekleşen dönüşüme ve şehrin yeni hedeflerine dikkat çeken Vali Yavuz,

“Bugün itibarıyla yaklaşık 125 bin bağımsız bölümü inşa eden, insanları sıcak yuvalarına, iş yerlerine kavuşturan ve birçoğunun hayal dahi edemeyeceği büyük bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiren bir durumdayız. Bundan sonra artık ticareti, yatırımı, istihdamı, ihracatı konuşmak ve şehrimizi gelecek on yıllara hazırlamak hepimizin en büyük beklentisidir”

açıklamalarında bulundu.

"İnönü'den Özal'a Malatya Enlerin Şehridir"

Malatya'nın Türk tarihi ve siyasetindeki köklü ve güçlü yerine vurgu yapan Vali Yavuz, kentin sahip olduğu tarihi özgüveni şu ifadelerle aktardı:

“Nitekim Malatya; güçlü sanayisi ve üretim altyapısı ile öne çıkmış, önemli sanayiciler, iş insanları yetiştirmiş, dünyada saygınlık kazanan bilim insanlarını bağrından çıkarmış ve Türkiye'ye elli yıl boyunca yön vermiş bir şehirdir. Dolayısıyla, kısaca bakacak olursak, rahmetli İsmet İnönü'den rahmetli Turgut Özal'a kadar yaklaşık elli yıl bu ülkede Malatyalıların sözü geçmiştir. Bu yönüyle Malatya, enlerin şehridir.”

"Bu Özgüven Bize Sanayide, Ticarette ve Bilimde Yeni Kapılar Açacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerel kalkınma hamlesine atıfta bulunarak iş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz,

“Elbette eleştirilebilecek, tartışılabilecek birçok husus bulunabilir. Ama bir gerçek var ki, elli yıl boyunca Malatyalılar Türkiye’yi yönetmiştir. Dolayısıyla bu özgüvenin bize sanayide, ticarette ve bilimde yeni kapılar açacağını belirtmek isterim. Özellikle siz değerli iş insanlarımızın Malatya'daki yatırım alanlarına ilgi göstermenizi; bu sene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen "Yerel Kalkınma Hamlesi" başlığı altındaki hususların da dikkatinizi çekebilecek alanlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum”

diye sözlerini tamamladı.