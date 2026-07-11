Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi sakinleri, bölgede yaşanan belediyecilik sorunları nedeniyle adeta isyan bayrağını açtı. Temel belediye hizmetlerinden mahrum kaldıklarını belirten vatandaşlar, seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Özellikle yaz aylarında artan yangın riski ve çevre kirliliği, mahalle halkını tedirgin ediyor.

"Üvey Evlat Muamelesi Görüyoruz"

Mahallede biriken ve temizlenmeyen çöpler ile her tarafı saran kuru otlar, olası bir felakete davetiye çıkarıyor. Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren mahalle sakinleri, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Her taraf kuru otlarla dolu. Burada bir yangın çıksa, tüm TOKİ konutları yanar. Her taraf toz toprak içinde, vatandaş yaz gününde evinin penceresini açamıyor. Resmen üvey evlat muamelesi görüyoruz. Çöplerimiz bile düzenli bir şekilde alınmıyor."

Kuran Kursu Çevresi Kaderine Terkedildi

Mahalledeki sorunlar sadece çöplerle de sınırlı değil. Yavuz Selim Mahallesi Kuran Kursu’nun bulunduğu alandaki sarı otların temizlenmediğini ifade eden vatandaşlar, çocukların ve kursa gelenlerin güvenlik riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

"Belediye Sadece 'Geleceğiz' Diyerek Oyalıyor"

Yolların yıkanmaması nedeniyle mahallede adeta toz bulutlarının oluştuğunu vurgulayan mahalle halkı, Yeşilyurt Belediyesi’ne defalarca başvurduklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Sakinler, "Araba geçerken her taraf toz duman oluyor. Defalarca belediyeye yolları yıkama talebinde bulunduk. Hiçbir şekilde yıkama yapılmadı. Sadece 'geleceğiz' diyerek bizi oyalıyorlar" ifadeleriyle belediyenin duyarsızlığına tepki gösterdi.

Yavuz Selim Mahallesi sakinleri, acilen yetkililerin harekete geçmesini ve temizlik, yol yıkama ile ot temizliği çalışmalarının başlatılmasını bekliyor.