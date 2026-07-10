Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri Fırsatlar ve Tehditler Paneli" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Şehrin deprem sonrası dönüşümüne, ulaşılan konut sayılarına ve sosyal belediyecilik adımlarına değinen Geçit, Malatya'nın artık küllerinden doğduğunu vurguladı.

Konuşmasında 6 Şubat felaketinin ardından sergilenen büyük dayanışmaya dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, inşa sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta bu şehir büyük bir yıkım yaşadı. Ama çok şükür tüm belediye başkanlarımızın koordinasyonuyla, Valimizin, milletvekillerimizin çabasıyla, sivil toplumun, burayı terk etmeyen meslek odalarının başkanlarının, sizlerin çabasıyla şehrimiz artık ayağa kalkıyor. Malatya'da 124 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Bunun 104 bini Çevre Şehircilik tarafından inşa edildi. Sadece 20 bin küsuru 2 merkez ilçe belediye başkanlığı tarafından yerinde dönüşümle inşa edildi. Güçlendirmeleri de katarsak 135 bin, 140 bine yakın bağımsız bölüm ayağa kaldırıldı. Çok şükür verdiğimiz sözü tuttuk. Biz, ‘İki yılda bu şehri ayağa kaldıracağız’ dediğimizde birçok insan buna inanamıyordu. Ama bugüne geldik. Bugün artık inşa süreci bitti, ihya süreci söz konusu. İhya süreci de bu çabalarla ortaya çıkacak."