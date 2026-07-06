Yakınca Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Oğuzkaan ve Yakınkent Gül Konakları mevkii, sürücülerin ve yayaların korkulu rüyası haline geldi. Bölgede gün geçmiyor ki yeni bir maddi hasarlı veya yaralanmalı kaza yaşanmasın.

Çevre sakinlerinin aktardığına göre, caddenin fiziki yapısı ve kontrol mekanizmalarının eksikliği, dikkatsiz sürücülerle birleşince faciaya davetiye çıkarıyor.

Hız sınırlarına uymayan, caddeyi adeta bir yarış pisti gibi kullanan araçlar yüzünden çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını belirten vatandaşlar, duruma büyük tepki gösteriyor. Bugüne kadar defalarca şikayette bulunulmasına rağmen somut bir adım atılmaması, mahalledeki huzursuzluğu ve tepkiyi daha da artırmış durumda.

İşte Mahalle Halkının Acil Çözüm Talepleri:

Bölgede kalıcı bir güvenliğin sağlanması için vatandaşların ivedilikle hayata geçirilmesini istediği önlemler şunlar:

Acil Işıklandırma Sistemi: Kontrolsüz geçiş noktalarına sinyalizasyon (trafik ışıkları) yerleştirilmesi.

Hız Kesici Duba ve Kasisler: Araçların hızını zorunlu olarak düşürecek yavaşlatıcı duba ve yol kasislerinin yapılması.

Denetimlerin Artırılması: Trafik ekiplerinin bu mevkide hız denetimlerini (radar) sıklaştırması.

Mahalle halkı, daha fazla can yanmadan ivedilikle önlem alınmasını bekliyor.