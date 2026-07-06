Malatya’da tarım ve hayvancılığın merkezi Yeşilyurt’ta, üreticiyi ekrana kilitleyecek büyük bir destek hamlesi geldi. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası’nda aylardır büyük bir emekle yetiştirilen arpaların hasadını tamamladı. Malatyalı çiftçilerin elini rahatlatacak müjdeyi ise hasadı bizzat yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit verdi.

MALATYA TOPRAĞI BEREKETLENDİ 150 DÖNÜMDE HASAT ZAMANI

Sonbahar döneminde ziraat mühendislerinin gözetiminde büyük bir titizlikle ekimi yapılan arpalar, Malatya sıcağında olgunlaştı ve biçerdöverler sahaya indi. Toplam 177 dönümlük Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası’nın 150 dönümlük bölümünde gerçekleştirilen hasat programına katılan Başkan İlhan Geçit, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alırken Malatya tarımının geleceği için umut dolu mesajlar verdi.

"MALATYALI ÜRETİCİMİZİN YEM MALİYETİNİ HAFİFLETECEĞİZ"

Tarımsal kalkınmayı stratejik bir yatırım alanı olarak gördüklerini ve Malatya’nın kırsal mahallelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Geçit, "Burada temel amacımız üretimi artırmak, çiftçilerimize katkı sunmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemektir. Elde ettiğimiz mahsulü küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem maliyetlerini bir nebze olsun hafifletmek ve üretimlerini sürdürülebilir hale getirmek adına bu destekleri çok önemsiyoruz." elde edilen mahsulün nereye gideceğini duyurdu.

YEŞİLYURT'TAN MALATYA TARIMINA TAM DESTEK

Belediye olarak sadece ürün dağıtımı yapmadıklarını, Malatya genelindeki üreticilere eğitim, teknik danışmanlık ve AR-GE desteği de sağladıklarını hatırlatan Geçit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toprağı işleyen, emek veren, alın teri döken her üreticimizin yanındayız. Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda farklı ürün desenleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor, üreticilerimize örnek olacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Tarım ve hayvancılık ilçemizin ekonomik yapısında önemli bir yere sahip. Bu nedenle imkânlarımız ölçüsünde üreticilerimize destek vermeyi sürdüreceğiz."