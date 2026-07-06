Bazı şehirler vardır; yıkılsa da dağılmaz, hafızasıyla ayakta kalır. Depremin fiziki ve sosyal açıdan derin izler bıraktığı Akçadağ, bugün tam da böyle bir tarihi eşikten geçiyor. Klasik belediyecilik anlayışının çok ötesinde, asfaltın ve betonun sınırlarını aşan bir vizyonla yönetilen ilçede, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ile memleketin yarınlarını, ekonomik dönüşümü ve insan hikayelerini konuştuk. Başkan Ulutaş’ın kurduğu her cümlede sadece bir yönetici kimliği değil, yüksek bir aidiyet duygusu göze çarpıyor.

"BİZİM GURBETİMİZ MALATYA"

Deprem sonrası yaşanan göç dalgasına farklı bir pencereden bakan Başkan Hasan Ulutaş, Akçadağ insanının toprağına olan bağlılığını şu çarpıcı sözlerle özetliyor:

“Diğer ilçelere baktığınız zaman insanlar deprem sonrası farklı şehirlere göç etti. Ama Akçadağlılar genelde Malatya merkeze gitmeyi tercih etti. Biz bu yüzden ‘gurbetimiz Malatya’ diyoruz. İnsanlarımız ticaretini de bağını da büyük ölçüde kendi memleketinde korudu, kopmadı.”

Akçadağ’ın en büyük gücünün kaybolmayan toplumsal kültürü ve dayanışma ruhu olduğunu belirten Ulutaş, modern dünyanın getirdiği yabancılaşmaya bu topraklarda yer olmadığını vurguluyor: “Burada hangi kapıya giderseniz gidin sizi ikramsız göndermezler. Bu bir gelenek değil, köklü bir sorumluluktur. Mevlitlerimiz, cenazelerimiz hâlâ insanları bir araya getiriyor. Bu topraklarda sofra hâlâ ortak kurulur.”

"GÜNÜ KURTARMIYORUZ, 100 YILLIK PLAN YAPIYORUZ"

6 Şubat felaketinin ilçedeki eksikleri daha net görmelerini sağladığını itiraf eden Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, geçici çözümler yerine kalıcı bir gelecek inşa ettiklerini belirtiyor. Akçadağ’da şu an eş zamanlı olarak yürütülen kırsal konut projeleri, TOKİ çalışmaları, modern sağlık yatırımları, öğretmenevi, sosyal tesisler, altyapı-sulama projeleri ve kültür merkezleri bu büyük dönüşümün en somut kanıtları.

“Biz burada günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Akçadağ’ın 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini planlamak zorundayız. Çünkü deprem bize eksiklerimizi çok net gösterdi. Attığımız her adım, gelecek nesillerin güvenle yaşayacağı bir Akçadağ için.”

GÖÇÜ BİTİRECEK İKİ DEV HAMLE KÜÇÜK SANAYİ VE KARMA OSB

Röportajın en dikkat çekici başlıklarından biri şüphesiz ekonomik kalkınma hamlesi oldu. Akçadağ’da temel sorunun göç değil, işsizlik olduğunun altını çizen Başkan Ulutaş, stratejik vizyonunu paylaştı: “İnsanlar memleketinde yaşamak istiyor. Burada herkesin evi var, bağı var, bahçesi var ama önce düzenli bir gelir lazım. İş olursa, tersine göç başlar ve insanlar geri döner.”

Bu doğrultuda hayata geçirilecek olan Küçük Sanayi Sitesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Akçadağ’ın makus talihini değiştirmeye hazırlanıyor. Konumu itibarıyla şimdiden yatırımcıların odağı haline gelen Karma OSB, sadece ekonomik bir hamle değil, insanların kendi topraklarında doymasını sağlayacak sosyolojik bir devrim olarak nitendiriliyor.

LEVENT VADİSİ UNESCO YOLUNDA DÜNYAYA AÇILIYOR

Akçadağ’ın doğal mirası olan Levent Vadisi, uluslararası bir marka olma yolunda. İnönü Üniversitesi ile birlikte yürütülen UNESCO Jeopark süreci, vadinin çehresini tamamen değiştirecek. Hazırlanan dev projede; gençlik kampı, açık hava amfisi, kamp alanları, müze, kanyon turları ve modern sosyal yaşam alanları yer alıyor. Levent Vadisi, sadece turizmin değil, Akçadağ’ın küresel marka değerinin de lokomotifi olacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN MERKEZİNDE "KADINLAR VE GENÇLER" VAR

İlçedeki dönüşüm sadece fiziki alanlarla sınırlı değil; sosyal hayat da yeniden şekilleniyor. Öğrencilere ücretsiz kurs desteklerinden kırsaldaki sağlık hizmetlerine, özel çocukların eğitiminden gençlerin spora yönlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiliyor. Özellikle kadınların sosyal yaşamda daha görünür olması, Başkan Ulutaş’ın en hassas olduğu konuların başında geliyor:

“Kadınların ve gençlerin elinin değmediği yer gelişmez. Eskiden kadınlarımız sosyal hayatta daha geri plandaydı. Şimdi sosyal tesislerimizde gece geç saatlere kadar rahatlıkla ve güvenle vakit geçirebiliyorlar. Kadınların ve gençlerin olduğu yerde hayat canlanır, şehir nefes alır.”

"BU GÖREV BİTTİKTEN SONRA DA BURADA YAŞAYACAĞIM"

Siyaset üstü bir samimiyetle röportajı noktalayan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, motivasyonunun kaynağını şu sözlerle açıklıyor: “Ben bir sonraki dönem yokmuş gibi, tüm enerjimle çalışıyorum. Bu görev bittikten sonra da burada yaşayacağım. Çocuklarım da bu topraklarda büyüyecek. O yüzden bu memleketi sadece bugün için değil, gelecek için inşa etmek zorundayız.”

Bugün Akçadağ’da yazılan hikâye; sadece yolların, binaların ya da projelerin hikayesi değil. Bu, küllerinden doğan bir ilçenin, toprağına sahip çıkan insanların ve en önemlisi "yeniden memlekette kalabilmenin" efsanevi hikayesi...