Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını modernleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından altyapı hasarlarının yoğunlaştığı Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde, insan sağlığını yakından ilgilendiren büyük bir adım atıldı.

Mahallenin kaderini değiştirecek kronikleşmiş altyapı sorunu, hazırlanan büyük projeyle kökten çözülüyor.

ADIM ADIM YENİ ALTYAPI İŞTE PROJENİN DETAYLARI

MASKİ ekiplerinin sahada aralıksız sürdürdüğü içme suyu hattı yenileme çalışmalarında mevcut durum ve hedefler şu şekilde açıklandı:

Toplam Yenilenecek Hat Uzunluğu: 26 bin 624 metre

26 bin 624 metre Şu Ana Kadar Tamamlanan Kısım: 15 bin 532 metre (Çalışmaların yarıdan fazlası bitti)

15 bin 532 metre (Çalışmaların yarıdan fazlası bitti) Çalışması Devam Eden Kalan Kısım: 11 bin 92 metre

11 bin 92 metre Hedef: Kısa sürede tüm hattı tamamlayarak mahalleye tamamen sağlıklı ve kesintisiz su sağlamak.

YILLARCA ASBESTLİ BORULARDAN SU İÇTİLER "DEPREM HASARI TETİKLEDİ"

Çalışmaların mahalle halkı için hayati önem taşıdığını belirten Akçadağ Ören Mahallesi Muhtarı Aydın Kaya, yıllardır yaşanan gizli tehlikeye dikkat çekti. Eski boruların hem sağlık riski taşıdığını hem de depremle birlikte tamamen kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce döşenen asbestli borular depremde çok ciddi hasar görmüştü. Bu yüzden sürekli arızalar yaşanıyor, mahalle sakinlerimizi olumsuz etkiliyordu. Bu büyük sorunun yatırım programına alınması bizleri fazlasıyla memnun etti. Bu önemli hizmetten dolayı başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

MASKİ MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN "VATANDAŞLARIMIZA KALİTELİ VE KESİNTİSİZ SU SUNACAĞIZ"

Ören Mahallesi'nin içme suyu altyapısını daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, il genelindeki yatırımların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ekiplerin kalan 11 bin metrelik alanda yoğun bir mesai harcadığını aktaran Çeçen, yapılan yatırımın amacını şu maddelerle özetledi:

Sağlıklı ve Güvenli Altyapı: Yılların eskittiği asbestli borular tamamen sökülerek yerine modern ve insan sağlığına uygun borular döşeniyor.

Yılların eskittiği asbestli borular tamamen sökülerek yerine modern ve insan sağlığına uygun borular döşeniyor. Depreme Dayanıklılık: Yeni nesil altyapı malzemeleri sayesinde olası sarsıntılara karşı maksimum dayanıklılık sağlanıyor.

Yeni nesil altyapı malzemeleri sayesinde olası sarsıntılara karşı maksimum dayanıklılık sağlanıyor. Sürdürülebilir Su Yönetimi: Şebeke kaçakları ve su kesintileri tamamen tarihe karışıyor, vatandaşın yaşam kalitesi artıyor.