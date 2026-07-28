Bölge halkının ilmek ilmek işleyerek günümüze taşıdığı Akçadağ Halısı, sadece bir ev eşyası değil, aynı zamanda köklü bir ilçe tarihinin ve kültürel birikimin en somut göstergeleri arasında yer alıyor. İlçe merkezi ve köylerinde sürdürülen çalışmalar, asırlık geleneklerin modern dönemde de canlı tutulmasına imkân tanırken, halının estetik ve teknik özellikleri geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Osmanlı Salnamelerinde Yer Alan Yüz Yıllık Miras

Özellikle Akçadağ ilçesi ile Kürecik ve Ören yörelerinde üretimi yoğunlaşan Akçadağ Halısı, Osmanlı Devleti kayıtlarında da detaylı şekilde yer alıyor. Hicri 1310 (1892) tarihli Ma’muretül Aziz salnamesinde, bölgede dokunan halı ve kilimlerin zarafeti vurgulanırken, ücra yerleşimlerde bu seviyede gelişmiş bir el sanatının bulunması dikkat çekici bir detay olarak aktarılıyor. Dönemin kayıtlarına göre Kürne ve Kürecik aşiretleri ile Hasan Çelebi nahiyesindeki kadınlar tarafından yünden dokunan ince ve sağlam halı, kilim ve döşemelerin, gördüğü yoğun talep sayesinde yıllık yüz bin kuruşluk bir ihracat değerine ulaştığı belirtiliyor.

İlmeğinde Kültürel Semboller ve Doğal Renkler

Türk Düğümü olarak bilinen Gördes Düğümü tekniğiyle dokunan Akçadağ Halısı, simetrik yapısı sayesinde son derece dayanıklı bir özellik taşıyor. Desimetrekaresinde yaklaşık 670 ila 700 düğüm barındıran halılarda ana renk olarak kırmızı öne çıkarken; lacivert, siyah, kahverengi ve sarı tonları da kompozisyonu tamamlıyor. İpliklerin renklendirilmesinde geleneksel kök boya yöntemleri kullanılıyor. Kahverengi tonlar ceviz ve meşe kabuğundan, sarı tonlar papatya ve sütleğenden, kırmızı tonları ise soğan kabuğundan elde ediliyor.

Akçadağ halılarında kullanılan her motif farklı bir anlam taşıyor. Dokumalardaki "eli belinde" motifi bereketi ve doğurganlığı, "koçboynuzu" gücü, "su yolu" yaşamın sürekliliğini, "pıtırak" ve "akrep/nık" motifleri ise nazar ve kötülüklerden korunmayı temsil ediyor. Evlerin zeminlerini döşemek amacıyla hazırlanan iki veya üç parçalı ince uzun halı düzenlemelerine ise yörede "kanat" adı veriliyor.

Geleneksel Sanat Halk Eğitimi Kurslarıyla Geleceğe Taşınıyor

Üretim süreçlerinin tamamı belirlenen coğrafi sınırlar dahilinde yürütülmesi gereken Akçadağ Halısı, günümüzde Akçadağ Kaymakamlığı himayesindeki Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslarla varlığını sürdürüyor. İlçe merkezi ve köylerde açılan halıcılık kurslarında usta öğretici Sema Düz eşliğinde yürütülen dokuma faaliyetleri sayesinde, tarihi miras hem korunuyor hem de yeni nesillere aktarılarak üretimi destekleniyor.