Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi. Akçadağ ilçesinin kaderini yakından ilgilendiren ve deprem sonrası konut yapım sürecini doğrudan etkileyen imar adımına imza atıldı.

Akçadağ Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz nisan ayında aldığı kararlar, Büyükşehir İmar Komisyonu’nun onayından geçerek meclis gündemine geldi. Akçadağ’ın en büyük yerleşim yerlerinden olan Kozluca ve Ören mahallelerinin yeni imar haritaları oy birliğiyle kabul edildi.

AKÇADAĞ KOZLUCA VE ÖREN’DE PARSEL PARSEL YENİ DÖNEM!

Mecliste kabul edilen "1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" ile birlikte Kozluca ve Ören mahallelerinde deprem kriterlerine uygun yeni bir dönem başlıyor.

Deprem felaketinin ardından eski imar planlarının yetersiz kalması ve güncel ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle yasal mevzuat (Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği) devreye sokuldu. Alınan kararla birlikte, her iki mahallenin de imar planları baştan aşağı yenilendi. Yeni planda, güvenli konut alanları, sosyal alanlar, yeni yollar ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esas alındı.

VATANDAŞ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR? İNŞAATLAR BAŞLAYACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği "Kozluca ve Ören'de ne değişecek?" sorusunun cevabı ise netleşti. Kabul edilen bu planlar, kağıt üzerindeki teorik çalışmaların bittiğini ve artık sahada uygulama aşamasına geçildiğini gösteriyor.

Sokak sokak, parsel parsel çizilen bu yeni detaylı plan sayesinde:

Hangi arsanın konut alanı, hangisinin yol veya yeşil alan olacağı kesinleşti.

Deprem sonrası yapılacak yeni binaların kat yükseklikleri, taban alanları ve güvenlik sınırları belirlendi.

Bu karar, bölgede ruhsat bekleyen, evini yeniden yapmak isteyen depremzede vatandaşlar ve müteahhitler için bürokratik engellerin kalkması anlamına geliyor.

KOZLUCA MAHALLESİ İÇİN ALINAN KARAR

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Deprem sonrası güncel yapılaşma ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırlatılan Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kozluca Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçadağ Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmış olup; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25 inci Maddesi; "(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır." ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar planı değişiklikleri başlıklı 26 ncı Maddesi; (2) "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. (..)" hükümlerine ve üst ölçek plan kararlarına uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

ÖREN MAHALLESİ İÇİN ALINAN KARAR

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Deprem sonrası güncel yapılaşma ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırlatılan Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Ören Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Akçadağ Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmış olup; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25 inci Maddesi; "(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır." ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar planı değişiklikleri başlıklı 26 ncı Maddesi; (2) "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. (..) " hükümlerine ve üst ölçek plan kararlarına uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.