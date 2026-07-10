Sürücüler internet arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatları, motorine indirim mi geldi ve yarın motorin fiyatı kaç TL olacak sorgularını yoğun şekilde yapıyor. İşte akaryakıt sektöründen gelen son dakika indirim haberi ve tüm merak edilen o soruların yanıtları.

Uluslararası piyasalarda 80 dolar sınırına kadar dayanan brent petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalar nedeniyle yükselen petrol fiyatları, son gelişmelerle birlikte 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan bu düşüşün ardından, kısa süre içinde 3 kez zamlanan motorinin litre fiyatında indirime gidilmesi kararlaştırıldı. Araç sahipleri şimdiden güncel motorin fiyatları, akaryakıt indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı ne kadar oldu aramalarıyla piyasayı yakından takip ediyor. Yarından itibaren geçerli olacak indirimli tarifeye dair tüm ayrıntılar netleşti.

BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ POMPAYA NASIL YANSIYACAK?

Dünya genelinde yaşanan arz ve talep dengesindeki değişimler ile Orta Doğu'daki jeopolitik hareketlilik ham petrol fiyatlarında sert yükselişleri tetiklemişti. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerlerin lojistik sıkıntılar yaşaması, küresel piyasada "Dünya motorin bulamıyor" endişesine yol açarak fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak bölgedeki gerilimin ve lojistik hatlardaki sıkışıklığın hafiflemesiyle brent petrol 75 dolar bandına çekildi. Bu geri çekilme, iç piyasada motorin kullanan sürücülere nefes aldıracak indirimin önünü açtı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruş indirim uygulanacak.

YARINDAN İTİBAREN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Gelecek olan 2,16 liralık indirim kararının ardından, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yarından itibaren değişiyor. Yeni indirimli fiyat tarifesiyle birlikte motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere geriliyor:

İstanbul motorin litre fiyatı: 67,72 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 68,83 TL Malatya'da fatura desteklerinde yeni dönem: Gişeler kapatıldı, abonelik bilgileri e-devlet'ten güncellenecek İçeriği Görüntüle

İzmir motorin litre fiyatı: 69,10 TL

Doğu illeri motorin litre fiyatı: 70,58 TL

Dağıtım şirketleri ve istasyonların uyguladığı serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar iller ve bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor. Gece yarısından itibaren tüm pompalara yansıyacak olan bu indirim, üst üste gelen zamların ardından dizel araç sahiplerine rahat bir nefes aldıracak.